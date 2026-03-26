Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО

Tекст: Валерия Городецкая

В письмах, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, он сообщил, что находится в камере размером шесть на три метра вместе с двумя другими заключенными – помещение рассчитано на четверых, но, по его словам, комфортнее было бы жить вдвоем. На одного человека камеры не выделяют из-за отсутствия системы видеонаблюдения.

Археолог уточнил, что большая часть времени проходит в камере, где стоят двухъярусные железные койки. По его словам, он спит на верхней койке у окна, что ему нравится – так он видит потолок, а не нижнюю кровать. Окно закрыто тремя решетками, что ограничивает доступ к внешнему миру.

Бутягин описал распорядок дня в СИЗО: подъем в шесть утра, завтрак, прогулка, обед, затем ужин, а в 22.00 – отбой. Два раза в неделю разрешают мыться по 10 минут, вода обычно очень горячая и не регулируется. Также дважды в неделю устраивают часовую игру в пинг-понг.

Питание организовано так, что еду приносят прямо в камеру на тележке, этим занимаются заключенные, называемые кайфусами. У каждого своя пластиковая посуда: чашка, миска, нож, вилка и ложка зеленого цвета.

Гулять разрешают ежедневно по часу, независимо от погоды, и Бутягин старается не пропускать прогулки. Ученый признался, что иногда его одолевает тоска и мысли о том, что он может остаться в СИЗО навсегда или быть экстрадированным, но он старается с этим бороться.

Он отметил, что основная сложность – это полное отсутствие связи с внешним миром и почти полное отсутствие событий. За три месяца, по его словам, единственными событиями были суды, получение одежды и книг, однако он научился справляться со скукой.

Ранее консульство России наладило переписку с Бутягиным. Кремль пообещал помощь задержанному в Польше археологу.