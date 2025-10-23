Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Певцов заявил о недопустимости возвращения пьес иноагентов в театры
Спектакли по произведениям авторов, признанных иноагентами, не стоит возвращать на российские театральные сцены вне зависимости от их содержания, заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
Постановки по произведениям авторов, признанных иноагентами, не должны возвращаться на сцену российских театров, заявил народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, передает ТАСС.
По его словам, решение не зависит от содержания произведений.
«Зачем вызывать из небытия тех, кто предал Россию?» – отметил Певцов.
В качестве примера артист упомянул писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), которого он охарактеризовал как подражателя Достоевского. Певцов подчеркнул, что следует ставить оригинальные произведения классиков, а не их интерпретации и творческие подражания.
Ранее крупные книжные магазины и популярные онлайн-площадки начали распродавать последние экземпляры произведений авторов, признанных в России иноагентами.
Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов.
Суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.