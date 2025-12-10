Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после освобождения населенного пункта Майское и занятия российскими войсками ключевых высот северо-западнее Часова Яра часть позиций украинской армии потеряла стратегический смысл в этом районе, передает ТАСС.

Марочко заявил: «Учитывая данный факт, а также принимая во внимание дефицит сил и средств, украинское командование начало перегруппировку на более выгодные рубежи восточнее Веролюбовки в ДНР».

Он отметил, что оттягивание украинских сил на запад привело к увеличению межпозиционного пространства, что позволило российским подразделениям выровнять фронт. По его словам, эта перегруппировка способствовала продвижению российских войск в районе Макарово Донецкой Народной Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для выхода к Часову Яру бойцы прошли более 20 километров под артобстрелами.

В ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.