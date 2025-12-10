Суд приговорил жителя Запорожской области к 15 годам за шпионаж

Жителя Акимовки осудили за передачу ВСУ данных о Росгвардии

Tекст: Мария Иванова

Запорожский областной суд приговорил жителя Акимовки Запорожской области к 15 годам лишения свободы за совершение государственной измены и шпионажа, передает ТАСС.

Мужчина признан виновным по двум статьям, ему также назначено ограничение свободы на один год.

В суде сообщили: «Суд признал гражданина П. виновным в совершении преступлений по ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год». Приговор вынесен по результатам рассмотрения фактов передачи секретных сведений на Украину и поддержки ВСУ.

Фигурант в 2023 году неоднократно отправлял по электронной почте Главному управлению разведки Министерства обороны Украины информацию о размещении личного состава и техники Росгвардии в Акимовском районе. По данным суда, передача этих данных могла привести к ударам по российским подразделениям, участвующим в спецоперации на Украине.

Также установлено, что подсудимый перечислил через мобильное приложение украинского банка 6,4 тыс. рублей в поддержку ВСУ, что дополнительно квалифицируется по статье о госизмене. Своими действиями мужчина, по мнению суда, поставил под угрозу безопасность российских военных и способствовал противнику.

