Жителя Тулы приговорили к 16 годам за госизмену и диверсию
Суд дал жителю Тулы 16 лет за поджог и надписи по заданию Украины
Жителю Тулы назначено 16 лет строгого режима за поджог базовой станции и нанесение надписей по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года.
Жителя Тулы признали виновным в государственной измене, диверсии, участии в деятельности террористической организации и вандализме, передает РИА «Новости».
Областная прокуратура сообщила, что он приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. После освобождения мужчину ограничат в свободе еще на один год, а его мобильный телефон конфискован.
Суд рассмотрел представленные прокурором доказательства: мужчина, по версии следствия, в декабре 2023 года вступил в террористическую организацию и, действуя по заданиям спецслужб Украины, совершил поджог базовой станции мобильной связи в Тульской области. Для связи и передачи информации он использовал мобильный телефон с доступом в интернет.
Кроме того, житель Тулы с помощью аэрозольного баллончика сделал на стенах местных строений различные надписи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за государственную измену.
Суд в Запорожской области назначил пособнику СБУ 16 лет за государственную измену.
Суд в Карачаево-Черкесской Республике осудил местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену.