Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Суд приговорил жителя КЧР к 14 годам за госизмену
Суд КЧР приговорил жителя республики к 14 годам за сотрудничество с СБУ
Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес приговор мужчине, который передавал сведения о сотрудниках ФСБ представителям СБУ.
Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 14 годам лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС.
Верховный суд республики признал 35-летнего мужчину виновным по ст. 275 УК РФ. Как отмечается в сообщении прокуратуры региона, ему также назначен штраф в 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев.
По данным правоохранительных органов, в августе 2021 года осуждённый начал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины и по его поручению собирал сведения о сотрудниках ФСБ России, а также о деятельности российских органов безопасности. Эти данные он передавал через мессенджер. В марте 2024 года его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, накануне жительницу России осудили за передачу данных о системах ПВО в Новороссийске Вооруженным силам Украины.
Ранее на этой неделе крымский суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за шпионаж на пользу Украины.
По обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жительниц.