Суд приговорил жителя КЧР к 14 годам за госизмену

Суд КЧР приговорил жителя республики к 14 годам за сотрудничество с СБУ

Tекст: Мария Иванова

Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 14 годам лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС.

Верховный суд республики признал 35-летнего мужчину виновным по ст. 275 УК РФ. Как отмечается в сообщении прокуратуры региона, ему также назначен штраф в 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев.

По данным правоохранительных органов, в августе 2021 года осуждённый начал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины и по его поручению собирал сведения о сотрудниках ФСБ России, а также о деятельности российских органов безопасности. Эти данные он передавал через мессенджер. В марте 2024 года его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, накануне жительницу России осудили за передачу данных о системах ПВО в Новороссийске Вооруженным силам Украины.

Ранее на этой неделе крымский суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за шпионаж на пользу Украины.

По обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жительниц.