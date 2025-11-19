Крымский суд приговорил женщину к 15 годам за шпионаж на Украину

Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу данных ГУР МО Украины

Tекст: Мария Иванова

Жительницу Нижнегорского района Крыма приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о передаче данных о военных объектах полуострова для Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что 37-летняя женщина лично связалась с администратором украинского телеграм-канала, который координируется украинской разведкой, и предложила свои услуги по сбору секретных сведений.

В ходе расследования установлено, что женщина передала на украинскую сторону координаты и адреса военных объектов, а также информацию о полевом складе горюче-смазочных материалов одной из частей, расположенных в Крыму. В ФСБ подчеркивают, что эти данные предназначались для нанесения по ним ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Верховный суд Республики Крым признал женщину виновной по всем предъявленным обвинениям. Суд назначил ей 15 лет колонии общего режима и дополнительное ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев.

