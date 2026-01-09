Глава Колумбии Петро указал на отсутствие у страны ПВО для противодействия США

Tекст: Антон Антонов

«Я не стану говорить, что якобы не испытываю страха перед угрозами в тот момент, когда у меня перед глазами кадры с вертолетами и ракетами в Венесуэле, в то время как у нас нет даже системы ПВО», – приводит слова Петро ТАСС со ссылкой на CBS.

Петро подчеркнул, что любые агрессивные действия Вашингтона по отношению к Боготе станут «катастрофической ошибкой» и могут привести к гражданской войне, а также усилить враждебность к Соединенным Штатам в стране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Петро в Белом доме в начале февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петро признался, что опасался повторения судьбы венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Трамп пригрозил главе Колумбии подобным захватом.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Дания (Гренландия)

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Голосовать Результаты



