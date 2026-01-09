Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.6 комментариев
Глава Колумбии Петро указал на отсутствие у страны ПВО для противодействия США
Колумбия не располагает системами противовоздушной обороны, которые могли бы защитить страну в случае военного конфликта с США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
«Я не стану говорить, что якобы не испытываю страха перед угрозами в тот момент, когда у меня перед глазами кадры с вертолетами и ракетами в Венесуэле, в то время как у нас нет даже системы ПВО», – приводит слова Петро ТАСС со ссылкой на CBS.
Петро подчеркнул, что любые агрессивные действия Вашингтона по отношению к Боготе станут «катастрофической ошибкой» и могут привести к гражданской войне, а также усилить враждебность к Соединенным Штатам в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет Петро в Белом доме в начале февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Петро признался, что опасался повторения судьбы венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Трамп пригрозил главе Колумбии подобным захватом.