Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Кремль предложил дождаться деталей плана США по сектору Газа
Песков предложил дождаться деталей плана США по сектору Газа
Делать выводы о предложении администрации США по покупке и восстановлению сектора Газа пока рано, учитывая наличие множества вопросов, включая судьбу почти 1,2 млн палестинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею новой администрации США по сектору Газа, отметил важность ожидания деталей, передает ТАСС.
«Там почти 1,2 млн палестинцев, которые там живут, вот это главный вопрос», – заявил Песков.
Он подчеркнул, что это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН было обещано государственное решение ближневосточной проблемы. Песков указал на наличие множества вопросов, которые требуют ясности и проработки, прежде чем план Вашингтона можно будет оценить во всех аспектах.
Песков добавил, что на данный момент деталей плана нет, и подчеркнул, что в этом вопросе необходимо набраться терпения и ожидать дальнейших разъяснений от американской стороны.
Ранее президент США предложил Израилю передать сектор Газа под контроль США после завершения военных действий в палестинском анклаве.
Также администрация предложила навсегда выселить палестинцев из Газы, в то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе выдворить жителей Газы с их родины, и раскритиковал предложения по выселению палестинцев, выдвинутые новой администрацией США.