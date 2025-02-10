Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы
Эрдоган выступил против выселения палестинцев из Газы и раскритиковал планы США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе выдворить жителей Газы с их родины, он раскритиковал предложения по выселению палестинцев, выдвинутые новой администрацией США.
В ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом в Малайзию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что жители Газы не могут быть принудительно выселены, передает агентство «Анадолу».
По его словам, палестинская земля принадлежит самим палестинцам и никто не вправе их оттуда изгонять, независимо от политического давления. «Палестина, включая Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам», – заявил он.
Эрдоган также коснулся плана, предложенного новой администрацией США по выселению палестинцев из Газы. Он назвал это предложение бесполезным и не заслуживающим обсуждения, отметив, что оно «продиктовано сионистскими интересами».
Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что вместо постоянного перемирия «израильская администрация занимается бесчеловечными планами».
Что касается азиатского турне, Эрдоган сообщил, что первым пунктом его визита станет Малайзия, где планируется подписание различных соглашений для укрепления двусторонних отношений. После Малайзии он посетит Индонезию и Пакистан, где также пройдут заседания и обсуждения по стратегическому сотрудничеству.
Эрдоган отметил, что в ходе визита в три страны будет возможность обсудить не только двусторонние отношения, но и региональные и глобальные вопросы. Он подчеркнул, что визит является частью инициативы Re-Asia, направленной на укрепление сотрудничества с азиатскими странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе. Израиль заявил, что выполнил соглашение с ХАМАС, полностью выведя войска из коридора Нецарим, что позволяет палестинцам свободно перемещаться в секторе Газа.
В минувшие выходные палестинское движение ХАМАС заявило, что не позволит американским войскам войти в Газу, несмотря на недавние заявления президента США, которые палестинцы считают оскорбительными.