Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы

Саудовская Аравия отвергла переселение палестинцев из Газы

Саудовская Аравия осудила предложение Израиля о переселении палестинцев из Газы

Tекст: Ольга Иванова

Саудовская Аравия решительно выступила против предложений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переселении палестинцев из Газы, сообщает Bloomberg. В официальном заявлении подчеркивалось: «Палестинский народ имеет право на свою землю, они не являются пришельцами или иммигрантами, которых можно изгнать».

Ранее Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14 предложил создать палестинское государство на территории Саудовской Аравии. Он также подтвердил свою позицию, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года палестинского государства не должно быть.

Комментарии Нетаньяху вызвали осуждение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которые подчеркнули, что рассматривают суверенитет Саудовской Аравии как неприкосновенную «красную линию», которую нельзя нарушать.

Другие арабские государства и организации, включая Арабскую лигу с базой в Каире, также выразили недовольство заявлением Нетаньяху. Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти и король Иордании Абдулла II также отправляются в Вашингтон на этой неделе, где среди обсуждаемых с американскими официальными лицами тем будет вопрос Газы. Египет планирует проведение арабского саммита 27 февраля, чтобы обсудить палестинскую проблему, передает государственное агентство Middle East News Agency.

МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа, который предполагает восстановление региона, согласно соглашению между ХАМАС и Израилем.

Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

Израиль решил освободить 183 палестинца в обмен на заложников.