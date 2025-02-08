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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    6 комментариев
    8 февраля 2025, 20:15 • Новости дня

    Нетаньяху отправил делегацию в Катар для переговоров по Газе

    Нетаньяху отправил делегацию в Катар для обсуждения прекращения огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе на фоне угрозы срыва соглашения с ХАМАС, сообщил портал Ynet.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил израильскую делегацию в Катар для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе, передает ТАСС.

    Между тем, член политбюро палестинского движения Басем Наим заявил, что сделка «может сорваться». AFP отмечает, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе, которые должны были начаться 3 февраля.

    МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа, который предполагает восстановление региона, согласно соглашению между ХАМАС и Израилем.

    Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    Израиль решил освободить 183 палестинца в обмен на заложников.

    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

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    5 февраля 2025, 23:52 • Новости дня
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    Госдеп пояснил предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Дональда Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что потребует значительных затрат.

    Марко Рубио, госсекретарь США, в ходе пресс-конференции в Гватемале заявил, что слова президента Дональда Трампа о секторе Газа следует воспринимать как выражение готовности Вашингтона участвовать в восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС. По его словам, это предложение  не является враждебным шагом, а, напротив, демонстрирует великодушие.

    Рубио подчеркнул, что в секторе Газа остаются неразорвавшиеся боеприпасы, и их обезвреживание станет сложной задачей. Он отметил, что палестинцы не смогут безопасно жить в регионе до окончания работ по разбору завалов и разминированию. Если предложение Трампа будет принято, детали восстановления необходимо будет проработать с международными партнерами.

    Госсекретарь добавил, что сектор Газа понес серьезные разрушения, и для его реконструкции потребуются миллиарды долларов. В некоторых районах проживание невозможно как в текущем моменте, так и в обозримом будущем, отметил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    7 февраля 2025, 03:49 • Новости дня
    Министр обороны Сирии не исключил сохранения Россией военных баз

    Министр обороны Сирии Абу Касра заявил о возможности для России сохранить военные базы в САР

    Министр обороны Сирии не исключил сохранения Россией военных баз
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские власти готовы позволить России сохранить военные базы на своей территории при условии, что соглашения с Москвой будут выгодны для страны, заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.

    По словам министра, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось», Дамаск оценивает запросы Москвы. Как пишет Washington Post, это свидетельствует о «резком сдвиге» в позиции новых властей Сирии. Абу Касра заявил, что «в политике нет постоянных врагов».

    На вопрос о том, разрешат ли России сохранить военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

    По его мнению, прежний лидер Сирии Башар Асад рассчитывал, что новым властям «не удастся договориться» с Москвой. «Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам», - сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Абу Касра сообщил о том, что начались переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии.

    Также сообщалось, что главное управление сухопутных и морских портов Сирии согласовало новый контракт с французской компанией CMA CGM на управление контейнерным терминалом порта Латакия. Компания CMA CGM начала управлять контейнерным терминалом Латакии в 2009 году, и контракт неоднократно продлевался, последний раз в октябре 2024 года на дополнительные 30 лет при власти ныне свергнутого лидера Сирии Башара Асада.

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    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 00:18 • Новости дня
    Стало известно о планах США переселить жителей Газы в Сомали и Марокко

    Администрация Трампа рассматривает вариант с переселением 1,5 млн жителей Газы в Сомали и Марокко

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США изучает возможность переселения жителей сектора Газа в Марокко и полуавтономные регионы Сомали, такие как Пунтленд и Сомалиленд, сообщил N12.

    По информации телеканала, Марокко и Сомали в настоящее время остро нуждаются в американской поддержке, что подтолкнет правительства этих государств согласиться на предложение Трампа, передает ТАСС.

    Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает возможность переселения жителей сектора Газа в арабские страны реальной. По его словам, это затронет около 1,5 млн человек, которые потеряли свои дома из-за военной операции Израиля.

    По информации источников, Вашингтон уже ведет переговоры с соответствующими странами и регионами, чтобы договориться о переселении. Детали и сроки реализации этого плана пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать исключительно мирной инициативой.

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    6 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Al Jazeera: Палестинцы возмущены планом Трампа по переселению из Газы

    Al Jazeera: Палестинцы восстали против плана Трампа по переселению из Газы

    Al Jazeera: Палестинцы возмущены планом Трампа по переселению из Газы
    @ Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Палестинцы в Газе выразили недовольство планом Дональда Трампа по переселению, считая его давлением и угрозой этнических чисток. Многие заявили, что не покинут родину, несмотря на трудности, передает Al Jazeera.

    Палестинцы с возмущением и отчаянием отреагировали на план президента США Дональда Трампа по переселению из сектора Газа, передает Al Jazeera. Трамп заявил о намерении США «захватить» Газу и предложил палестинцам покинуть эту территорию навсегда. Несмотря на уверения со стороны госсекретаря Марко Рубио, что выезд носит временный характер, риторика Трампа вызвала опасения среди палестинцев.

    Так, 36-летняя Васаеф Абед из Дейр-эль-Балаха с равнодушием отнеслась к заявлению Трампа, однако подчеркнула, что не намерена покидать Газу, несмотря на давление. «Люди здесь никогда не примут насильственное переселение», – сказала она.

    60-летний Имад аль-Кассас, который после разрушения своего дома живет в палатке, категорически отверг возможность покинуть Газу. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, его домом всегда останется Газа. «Никакие соблазны переселения не заменят родную землю», – заявил он.

    Супруги Халед и Иман Макабель подчеркнули, что больше не интересуются никакими заявлениями Трампа после потерь в результате войны. «Из-за войны у нас больше нет сил», – сказал Халед. И хотя многие в Газе говорили о выезде в моменты отчаяния, он подчеркнул, что палестинцы продолжают держаться за свою землю.

    Другие, такие как 24-летний Амир Талеб, считают, что риторика Трампа может подтолкнуть палестинцев к сопротивлению. «Мы не подчиняемся никому, чтобы манипулировать нами по своему усмотрению», – сказал Амир, выразив надежду, что арабские и исламские страны выступят против подобных планов.

    В то же время 23-летний Махмуд Абу Оуда выразил желание покинуть Газу при первой же возможности. Он заявил, что жизнь в Газе после войны стала невыносимой, и если бы были созданы условия для переселения, он бы предпочел уехать. Но, как и другие, Махмуд против принудительного выселения, считая, что у палестинцев никогда не было выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, что вызвало критику со стороны арабских наций и палестинского руководства. Его план по урегулированию арабо-израильского конфликта предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и 2 млн палестинцев будут перемещены на Западный берег Иордана для создания государства Палестина.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке, что, по мнению политолога Саймона Циписа, принесет дивиденды в первую очередь Вашингтону.

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    6 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Трамп предложил передать сектор Газа США после окончания конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предложил Израилю передать сектор Газа под контроль США после завершения военных действий в палестинском анклаве.

    Трамп предложил Израилю передать под контроль США сектор Газа после завершения военного конфликта в палестинском анклаве, передает ТАСС. В своей публикации в соцсети Truth Social президент США заявил: «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий».

    Он подчеркнул, что восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать крупнейшим проектом в истории человечества. «Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на земле», – отметил Трамп.

    Президент США добавил, что для реализации этого проекта не потребовалось бы участие американских солдат, что, по его мнению, способствовало бы установлению стабильности в регионе.

    Ранее резидент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, а также, как писала Financial Times, требовал у премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    5 февраля 2025, 23:33 • Новости дня
    Штайнмайер осудил идею Трампа о переселении палестинцев

    Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с предложением Дональда Трампа переселить палестинцев в Иорданию и Египет, подчеркнув важность соблюдения международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе, назвав это предложение неприемлемым, сообщает ТАСС.

    «Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо», – заявил Штайнмайер на встрече в Анкаре. Он выразил сомнения в успешности запланированных переговоров между арабскими государствами и новой администрацией США, если они будут основываться на подобных предложениях.

    Президент Германии также отметил, что решение конфликта может быть найдено только при условии обеспечения безопасности Израиля и самоопределения палестинцев. Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на трудности и длительность процесса, игнорирование международного права приведет лишь к обострению ситуации. «Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели», – добавил он.

    Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.

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    5 февраля 2025, 21:59 • Новости дня
    Белый дом: Трамп не обещал отправлять войска в сектор Газа

    Белый дом: США не будут направлять войска в Газу и финансировать ее восстановление

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа пока не будет отправлять войска в сектор Газа или финансировать восстановление, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Левитт заявила, что президент Дональд Трамп не принимал на себя обязательства по отправке армии в Газу, а также дал понять, что США не будут оплачивать восстановление Газы. Вместо этого администрация будет работать с региональными партнерами, чтобы поддержать процесс восстановления. Такой подход, по словам Левитт, помогает избежать вовлечения Соединенных Штатов в конфликты за границей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в страны, такие как Иордания и Египет, а также упомянул сектор Газа как перспективное место для гостиниц, назвав его «первоклассной недвижимостью».

    Предложение Трампа встретило осуждение в арабском мире, а турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против призыва Трампа выселить палестинцев из сектора Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает придерживаться позиции ООН о палестинском урегулировании на основе создания двух государств.

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    6 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Демократ в Конгрессе США предложил объявить импичмент Трампу за действия в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту Дональду Трампу, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа, сообщает CNN.

    По его словам, «работа для объявления импичмента президенту началась», и он намерен внести документ об импичменте против Трампа за его «подлые предложения и подлые деяния», передает РИА «Новости».

    Основной причиной таких действий Грин назвал планы президента относительно сектора Газа.

    Как писала The New York Times, Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко. Предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой.

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    7 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников

    Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников 8 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    183 палестинских заключенных, включая 18 пожизненно осужденных, будут освобождены из израильских тюрем в рамках обмена на удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил информационный офис по делам палестинских заключенных.

    В сообщении говорится, что 8 февраля израильские власти освободят 183 палестинских заключенных, среди которых 18 человек, приговоренных к пожизненным срокам, и 54 осужденных на длительные сроки заключения. Это решение принято в рамках сделки по обмену на удерживаемых в секторе Газа заложников, передает ТАСС.

    В минувший четверг в рамках соглашения Израиль освободил 110 палестинских заключенных, из которых 30 несовершеннолетние.

    Ранее сообщалось, что палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг. В СМИ появилась информация, что израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

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    7 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    В Израиле задержали первого ультраортодокса-уклониста от армии

    Ультраортодокса задержали в Бен-Гурионе за уклонение от службы в ЦАХАЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Бен-Гурион задержан первый учащийся ешивы, уклоняющийся от службы в ЦАХАЛ, пытавшийся покинуть Израиль.

    В аэропорту Бен-Гурион задержан первый ультраортодоксальный иудей, уклоняющийся от призыва в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию портала Ynet.

    Учащийся религиозного училища (ешивы) попытался покинуть страну, не явившись на призывной пункт. Это первый случай ареста уклониста с июля прошлого года, когда 3 тыс. таких повесток были направлены учащимся ешив.

    Верховный суд Израиля в июне 2024 года постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны наравне с другими гражданами проходить службу в армии. До этого времени они фактически освобождались от призыва, что вызывало споры в обществе. Суд также запретил финансировать ешивы, если их учащиеся не отправляются на военную службу.

    Из 3 тыс. ультрарелигиозных иудеев, получивших повестки, на призывные пункты явились только 461 человек. До сих пор в стране не было правовой основы для освобождения учащихся ешив от службы в армии, и это решение суда указывает на равенство всех студентов. После начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года ЦАХАЛ начал принимать на службу ортодоксов на добровольной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев, а армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала первую тысячу повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет.

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    8 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    Офис Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим

    Офис Нетаньяху сообщил об ужасном состоянии израильских заложников после плена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    Как передает РИА «Новости», канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «ужасающим» состояние освобожденных заложников, которые вернулись в субботу после почти 500 дней плена в секторе Газа. В заявлении канцелярии говорится: «Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи. Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести».

    В субботу произошел пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Среди освобожденных оказались 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На кадрах, которые транслировались арабскими телеканалами из Газы во время передачи заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, видно, что они сильно потеряли в весе.

    В социальных сетях распространился коллаж с фотографиями заложников до похищения и после освобождения, на котором видно, насколько сильно они изменились за время плена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, в то время как Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

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    8 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    ХАМАС пообещал не пустить американские войска в Газу

    ХАМАС пообещал не допустить присутствия американских сил в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что не позволит американским войскам войти в Газу, несмотря на недавние заявления президента США , которые палестинцы считают оскорбительными.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о своем решительном несогласии с заявлениями президента США относительно возможного переселения палестинцев и входа американских сил в Газу, передает РИА «Новости». Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в интервью турецкой газете Hurriyet подчеркнул, что любые попытки американской оккупации будут встречены сопротивлением. Он назвал слова американского лидера «несправедливыми и оскорбительными» для палестинского народа.

    Абу Зухри заявил, что ХАМАС, имея опыт многолетней борьбы против израильской оккупации, не позволит «новой оккупации» территории Газы. Для этого движение предлагает создать альянс, который противостоит поведению Вашингтона предотвращает его попытки управлять Газой. Такой альянс, по его словам, должен донести до президента США, что народы региона не являются его собственностью, и, если США хотят защитить американские интересы, они должны уважать их суверенитет и права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинская национальная администрация неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа, а власти Палестины сообщили о гибели в Газе за время конфликта более 61 тыс. человек.

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    8 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Президент Ливана утвердил новое правительство из 24 министров

    Президент Ливана Джозеф Аун утвердил правительство с 24 министрами из разных общин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ливана Джозеф Аун утвердил новое правительство во главе с Навафом Саламом, которое будет состоять из 24 министров, представляющих христианские и мусульманские общины, и решать экономические и политические кризисы.

    Новое правительство Ливана возглавил Наваф Салам, а в его состав вошли 24 министра, которые поровну представляют христианские и мусульманские общины Ливана. Кабинету предстоит решать задачи по выводу страны из экономического кризиса и преодолению последствий «израильской агрессии», передает ТАСС.

    Президент подписал указ об отставке правительства Наджиба Микати, временно исполнявшего обязанности премьер-министра. Генеральный секретарь кабмина Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел назначен Юсеф Раджи, являющийся христианином-маронитом, а МВД и Минобороны возглавили отставные генералы Ахмед аль-Хаджар и Мишель Менасса соответственно. Министром финансов утвержден мусульманин-шиит Ясин Джабер,

    В соответствии с конфессиональными принципами Ливана, президентом становится представитель христиан-маронитов, премьер-министром назначается суннит, а спикером парламента – шиит. Новый состав правительства должен будет работать в условиях кризиса, предлагая решения для стабильности и процветания Ливана.

    Ранее генерал Джозеф Аун, который возглавлял ливанскую армию и победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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