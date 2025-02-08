Нетаньяху отправил делегацию в Катар для переговоров по Газе

Al Jazeera: Палестинцы возмущены планом Трампа по переселению из Газы

Al Jazeera: Палестинцы восстали против плана Трампа по переселению из Газы

Tекст: Мария Иванова

Палестинцы с возмущением и отчаянием отреагировали на план президента США Дональда Трампа по переселению из сектора Газа, передает Al Jazeera. Трамп заявил о намерении США «захватить» Газу и предложил палестинцам покинуть эту территорию навсегда. Несмотря на уверения со стороны госсекретаря Марко Рубио, что выезд носит временный характер, риторика Трампа вызвала опасения среди палестинцев.

Так, 36-летняя Васаеф Абед из Дейр-эль-Балаха с равнодушием отнеслась к заявлению Трампа, однако подчеркнула, что не намерена покидать Газу, несмотря на давление. «Люди здесь никогда не примут насильственное переселение», – сказала она.

60-летний Имад аль-Кассас, который после разрушения своего дома живет в палатке, категорически отверг возможность покинуть Газу. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, его домом всегда останется Газа. «Никакие соблазны переселения не заменят родную землю», – заявил он.

Супруги Халед и Иман Макабель подчеркнули, что больше не интересуются никакими заявлениями Трампа после потерь в результате войны. «Из-за войны у нас больше нет сил», – сказал Халед. И хотя многие в Газе говорили о выезде в моменты отчаяния, он подчеркнул, что палестинцы продолжают держаться за свою землю.

Другие, такие как 24-летний Амир Талеб, считают, что риторика Трампа может подтолкнуть палестинцев к сопротивлению. «Мы не подчиняемся никому, чтобы манипулировать нами по своему усмотрению», – сказал Амир, выразив надежду, что арабские и исламские страны выступят против подобных планов.

В то же время 23-летний Махмуд Абу Оуда выразил желание покинуть Газу при первой же возможности. Он заявил, что жизнь в Газе после войны стала невыносимой, и если бы были созданы условия для переселения, он бы предпочел уехать. Но, как и другие, Махмуд против принудительного выселения, считая, что у палестинцев никогда не было выбора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет, что вызвало критику со стороны арабских наций и палестинского руководства. Его план по урегулированию арабо-израильского конфликта предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и 2 млн палестинцев будут перемещены на Западный берег Иордана для создания государства Палестина.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке, что, по мнению политолога Саймона Циписа, принесет дивиденды в первую очередь Вашингтону.