С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
Нетаньяху отправил делегацию в Катар для переговоров по Газе
Нетаньяху отправил делегацию в Катар для обсуждения прекращения огня в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе на фоне угрозы срыва соглашения с ХАМАС, сообщил портал Ynet.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил израильскую делегацию в Катар для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе, передает ТАСС.
Между тем, член политбюро палестинского движения Басем Наим заявил, что сделка «может сорваться». AFP отмечает, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе, которые должны были начаться 3 февраля.
МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа, который предполагает восстановление региона, согласно соглашению между ХАМАС и Израилем.
Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.
Израиль решил освободить 183 палестинца в обмен на заложников.