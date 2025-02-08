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Офис Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим
Офис Нетаньяху сообщил об ужасном состоянии израильских заложников после плена
Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.
Как передает РИА «Новости», канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «ужасающим» состояние освобожденных заложников, которые вернулись в субботу после почти 500 дней плена в секторе Газа. В заявлении канцелярии говорится: «Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи. Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести».
В субботу произошел пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Среди освобожденных оказались 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На кадрах, которые транслировались арабскими телеканалами из Газы во время передачи заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, видно, что они сильно потеряли в весе.
В социальных сетях распространился коллаж с фотографиями заложников до похищения и после освобождения, на котором видно, насколько сильно они изменились за время плена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, в то время как Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.