Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников
Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников 8 февраля
183 палестинских заключенных, включая 18 пожизненно осужденных, будут освобождены из израильских тюрем в рамках обмена на удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил информационный офис по делам палестинских заключенных.
В сообщении говорится, что 8 февраля израильские власти освободят 183 палестинских заключенных, среди которых 18 человек, приговоренных к пожизненным срокам, и 54 осужденных на длительные сроки заключения. Это решение принято в рамках сделки по обмену на удерживаемых в секторе Газа заложников, передает ТАСС.
В минувший четверг в рамках соглашения Израиль освободил 110 палестинских заключенных, из которых 30 несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг. В СМИ появилась информация, что израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.