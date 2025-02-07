Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников 8 февраля

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что 8 февраля израильские власти освободят 183 палестинских заключенных, среди которых 18 человек, приговоренных к пожизненным срокам, и 54 осужденных на длительные сроки заключения. Это решение принято в рамках сделки по обмену на удерживаемых в секторе Газа заложников, передает ТАСС.

В минувший четверг в рамках соглашения Израиль освободил 110 палестинских заключенных, из которых 30 несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг. В СМИ появилась информация, что израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.