Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Названы новые сроки освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля
Стало известно о новых сроках освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля
Палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг, сообщил информационный офис по делам заключенных.
По информации из официального Telegram-канала офиса, палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в четверг, выйдут на свободу 30 января в 18.00, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.