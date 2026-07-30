Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыпется западоцентричный мир.0 комментариев
Первое за три недели судно с катарским СПГ пересекло Ормузский пролив
Впервые за три недели танкер с катарским сжиженным природным газом успешно прошел через Ормузский пролив, двигаясь по маршруту, согласованному с иранской стороной, сообщило агентство Fars.
По данным Fars, первое за 21 день судно с катарским сжиженным природным газом пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту, передает ТАСС.
Катарский танкер проследовал с включенной системой передачи данных и по маршруту, который был определен иранской стороной. Проход завершился без каких-либо осложнений, после чего судно направилось в открытые воды.
В начале июля катарский танкер со сжиженным природным газом получил серьезные повреждения после вооруженного нападения в Ормузском проливе.
В середине июня одно из судов впервые с начала обострения ситуации прошло по установленному Международной морской организацией коридору.
В мае застрявшие на мели супертанкеры воспользовались предложенным Ираном безопасным маршрутом для выхода в открытое море.