Первое за три недели судно с катарским СПГ пересекло Ормузский пролив

Tекст: Вера Басилая

По данным Fars, первое за 21 день судно с катарским сжиженным природным газом пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту, передает ТАСС.

Катарский танкер проследовал с включенной системой передачи данных и по маршруту, который был определен иранской стороной. Проход завершился без каких-либо осложнений, после чего судно направилось в открытые воды.

В начале июля катарский танкер со сжиженным природным газом получил серьезные повреждения после вооруженного нападения в Ормузском проливе.

В середине июня одно из судов впервые с начала обострения ситуации прошло по установленному Международной морской организацией коридору.

В мае застрявшие на мели супертанкеры воспользовались предложенным Ираном безопасным маршрутом для выхода в открытое море.