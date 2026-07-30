Внебиржевой курс доллара впервые с весны превысил 80 рублей

Расчетный курс американской валюты поднялся выше 80 рублей впервые с апреля

Tекст: Мария Иванова

Внебиржевой курс доллара впервые с 3 апреля поднялся выше 80 рублей, передает РИА «Новости».

Днем 30 июля американская валюта выросла на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 79,99 рубля. За несколько минут до этого фиксировался скачок до 80,01 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года наиболее репрезентативным показателем для рубля стал курс юаня. Биржевые торги китайской валютой проводятся с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в период активности торгов юанем рассчитывается кросс-курс доллара. Он вычисляется через отношение американской валюты к юаню на международном рынке Форекс и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот показатель выступает основным ориентиром для внебиржевых сделок с долларом за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне расчетный курс американской валюты преодолел отметку в 74 рубля.

Месяцем ранее стоимость доллара на внебиржевых торгах достигла минимума с февраля 2023 года на уровне 72 рублей.