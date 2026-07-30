Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
В Татарстане четверо детей-хоккеистов пострадали в ДТП с автобусом
На автодороге в Лаишевском районе Татарстана иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, четверо детей госпитализированы.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду», – сообщили в прокуратуре региона, передает РИА «Новости».
Столкновение случилось на трассе Казань – Оренбург – Боровое Матюшино.
Для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.
Четверо детей с различными травмами госпитализированы, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Там добавили, что угрозы их жизни нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее следственные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с несовершеннолетними в татарстанском Зеленодольске.
Жертвами этой автокатастрофы стали шесть человек.
В начале июля было возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Подмосковье.