В Татарстане четверо детей-хоккеистов пострадали в ДТП с автобусом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, перевозившим детскую хоккейную команду», – сообщили в прокуратуре региона, передает РИА «Новости».

Столкновение случилось на трассе Казань – Оренбург – Боровое Матюшино.

Для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на место выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов.

Четверо детей с различными травмами госпитализированы, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Там добавили, что угрозы их жизни нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее следственные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с несовершеннолетними в татарстанском Зеленодольске.

Жертвами этой автокатастрофы стали шесть человек.

В начале июля было возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Подмосковье.