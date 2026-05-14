Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.4 комментария
Ливия захотела расширить военное сотрудничество с Россией
Ливийская армия объявила о расширении военного сотрудничества с Россией
Национальные вооруженные силы Ливии намерены укрепить партнерство с Москвой для повышения боеготовности своих подразделений и противостояния возможным угрозам, заявил генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии Хейри ат-Тамими.
По поручению командующего армией Халифы Хафтара были реализованы масштабные программы подготовки ливийских солдат. В обучении военнослужащих принимали участие специалисты из восьми стран, включая Россию, Белоруссию, Турцию и Египет. По словам ат-Тамими, эти мероприятия позволили значительно повысить обороноспособность государства, передает РИА «Новости».
Говоря о перспективах объединения разрозненных вооруженных сил Ливии, представитель командования отметил наметившийся прогресс. Он объяснил трудности отсутствием консенсуса между политиками, однако выразил надежду на скорое формирование единых армейских структур.
В настоящее время в республике действуют два независимых правительства. На западе страны находится кабинет министров, поддерживаемый ООН, а восточные регионы контролируются администрацией, опирающейся на силы Халифы Хафтара.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России содействовать национальному согласию в Ливии.
Лавров констатировал провал попыток США ослабить российское влияние в этой стране.
В прошлом году глава Минобороны Андрей Белоусов обсудил с начальником Генштаба Ливийской национальной армии укрепление двусторонних связей.