Минтранс анонсировал активное использование беспилотных судов через пять лет

Министр транспорта Никитин спрогнозировал старт беспилотных судов к 2030 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что эксперименты с курсированием беспилотных судов в стране будут продолжаться еще несколько лет, передает ТАСС.

По его словам, эти решения экономически выгодны и целесообразны, однако технология пока не достигла необходимого уровня зрелости для массового внедрения.

«Это выгодно, экономически целесообразно, но технология еще не дозрела. Я думаю, что сейчас будут несколько лет проводиться какие-то опытные вещи, но точно мы к этому придем. Беспилотное движение судов как таковое у нас появится в течение пяти лет ближайших», – сообщил Никитин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия уже внедряет беспилотные технологии на транспорте, а на Сахалине планируется тестирование грузоперевозок в автоматическом режиме между Южно-Сахалинском и островами.

Кроме того, по данным Минтранса, к 2050 году автономные транспортные средства займут значительную долю российского автопарка.