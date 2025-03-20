С Google в России взыскали средства после штрафа в 8 млрд рублей

Tекст: Антон Антонов

«Гугл ЛЛС (Google LLC) штраф не был оплачен, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.25 КоАП). Извещение Гугл ЛЛС (Google LLC) было направлено через личный кабинет Роскомнадзора, – следует из судебных документов. – Штраф был частично списан с ООО «Гугл».

На основании решений арбитражных судов по делу о банкротстве Google LLC ее представителем признали ООО «Гугл». Позднее была признана банкротом и российская дочка компании, передает ТАСС.

Компания Google заявила, что якобы не смогла подготовиться к судебному процессу из-за католического Рождества. Однако судом было установлено, что указанные адвокатом даты не являлись выходными ни в России, ни в США, и протокол об административном правонарушении был составлен 27 декабря 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.