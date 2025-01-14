Суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей

Суд Москвы наложил на Google штраф свыше 8 млрд рублей за неуплату взысканий

Tекст: Александра Юдина

Мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный города Москвы вынес постановление о признании компании Google LLC виновной в уклонении от исполнения административного наказания, передает ТАСС.

Это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В результате рассмотрения дела Google было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 8 008 684 193 рублей и 68 копеек. Данное наказание связано с уклонением от уплаты ранее назначенных штрафов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.



