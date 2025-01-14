  • Новость часаРасшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ
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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    Политолог назвал причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

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    14 января 2025, 15:35 • Новости дня

    Суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей

    Суд Москвы наложил на Google штраф свыше 8 млрд рублей за неуплату взысканий

    Tекст: Александра Юдина

    Мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

    Мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный города Москвы вынес постановление о признании компании Google LLC виновной в уклонении от исполнения административного наказания, передает ТАСС.

    Это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

    В результате рассмотрения дела Google было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 8 008 684 193 рублей и 68 копеек. Данное наказание связано с уклонением от уплаты ранее назначенных штрафов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    13 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска
    @ А. Лидов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса театра, кино и телевидения, певица Барбара Рыльска, известная как «польская Марлен Дитрих», умерла 11 января перед своим 89-летием, сообщили СМИ.

    Как пишет Goniec, Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове и получила театральное образование в Варшаве. Она работала в театрах Варшавы и Кракова, передает «Московский комсомолец».

    С начала 1960-х годов Рыльска активно снималась в кино, участвуя в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая». Эти фильмы пользовались популярностью и у советской аудитории, сделав ее любимицей многих зрителей.

    Ранее сообщалось, что народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни.

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    14 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве обороны на Ольховой улице в Москве убит чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко, у него обнаружено огнестрельное ранение в голову, подозреваемый задержан, сообщили в правоохранительных органах.

    В ходе осмотра было выявлено, что Фещенко получил огнестрельное ранение в голову, передает ТАСС.

    По информации правоохранительных органов, причиной убийства стал бытовой конфликт с военным. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Владимир Фещенко имел звание мастера спорта международного класса и был известен как чемпион России по гиревому спорту.


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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 16:28 • Новости дня
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах Дарницкого района Киева заметили военную технику с флагами России, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.

    Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.

    Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.

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    14 января 2025, 04:51 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов

    Вице-спикер парламента Словакии Данко продемонстрировал широкий ассортимент российских магазинов

    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео о разнообразии товаров и наличии продукции иностранных компаний в российских магазинах.

    Данко записал видеообращение в одном из магазинов «Ашан». «Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», – приводит слова Данко ТАСС.

    Он показал ряд товаров, которые стали продавать в российских магазинах после ухода известных брендов. Данко акцентировал внимание на разнообразии молочных продуктов, а также отметил более низкие, чем в Словакии, цены. Он заявил, что многие из товаров с удовольствием бы купил. Кроме того, Данко показал кадры бутиков европейских и других международных брендов, которые продолжают действовать в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Данко заявил, что парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами. Он прибыл в Москве в составе словацкой парламентской делегации.

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    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 22:11 • Новости дня
    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

    «Коммерсантъ»: По делу об убийстве генерала Кириллова в Сибири задержаны участники запрещенной организации

    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В уголовном деле о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, появились новые фигуранты, подозреваемые в пособничестве убийства, сообщает «Коммерсантъ».

    По делу о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились новые фигуранты. Двоих уроженцев Ингушетии задержали в Сибири по подозрению в пособничестве гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, который совершил теракт, пишет «Коммерсантъ».

    Уроженцев Ингушетии задержали за административные правонарушения и вскоре их доставят в Москву для дальнейшего расследования.

    По данным оперативных служб, незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, ранее судимому за грабеж, поступил звонок от знакомого из-за рубежа. Звонивший попросил обеспечить жильем «азиата» и в качестве посредника выступил земляк из Ингушетии, который нашел несколько вариантов, включая квартиру в Электроуглях, ключи от которой передали Курбанову.

    Как пишет издание, узнав о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, предполагаемые сообщники попытались скрыться, но были быстро найдены силовыми структурами. Источники в правоохранительных органах сообщили, что эти лица связаны с террористической группой, запрещенной в России, и относятся к боевому крылу, последователи которого участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл».

    Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

    Также были задержаны двое подозреваемых в убийстве Кириллова и его помощника, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения.

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    13 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи

    Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа

    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    @ Andrew Medichini/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил согласием на предложение премьер-министр Словакии Роберта Фицо провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, но не там, где предлагал словацкий премьер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

    Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.

    Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

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    13 января 2025, 17:23 • Новости дня
    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну

    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну из-за угрозы мобилизации

    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать, предупредив об усложнении выезда из страны.

    Спортсменка Лариса Жалинская, бежавшая с Украины, призвала своих соотечественников последовать ее примеру, сообщает RT. В интервью изданию она отметила, что украинские власти намерены привлекать к военным действиям не только мужчин, но и женщин, а также подростков, которым исполнится 18 лет.

    Жалинская подчеркнула, что с каждым месяцем выезд за пределы Украины становится все сложнее. Она смогла уехать через Польшу в Белоруссию, а затем прилетела в Москву. Жалинская является мастером спорта международного класса по гребле и теперь будет представлять на соревнованиях Херсонскую область.

    Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, выигравший серебро в Париже, рассматривает смену спортивного гражданства на хорватское вместе со своим тренером Ириной Горбачевой.


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    14 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН

    Полянский: Постпред Британии Вудворд вышла из себя после выступления российской делегации в Совбезе ООН

    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что давно не видел госпожу Вудворд «настолько вышедшей из себя», как после выступления российской делегации на созванной ими «формуле Арриа» по обращению с украинскими военнопленными.

    По словам дипломата, российская сторона предоставила факты, «серьезно испортившие им обедню». Также он отметил, что Британия предоставила трибуну в ООН «откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС».

    Дипломат добавил, что смотреть полную запись встречи он бы не советовал, назвав ее «откровенной и низкопробной антироссийской фальшивкой».

    Напомним, Россия запрашивала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», главной темой которого названы преступления ВСУ против гражданского населения с акцентом на события в Селидово.

    Также сообщалось, что председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявлял о гибели более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР в результате расстрелов ВСУ.

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    13 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках
    Французские военные случайно обнародовали секретные данные об атомных подлодках
    @ Chief Petty Officer Joshua Karst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Франции случайно раскрыли секретные данные о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava, что позволило узнать распорядок работы базы на острове Иль-Лонг и график дежурств субмарин, сообщает газета Le Monde.

    Французские военно-морские силы столкнулись с утечкой секретной информации через фитнес-приложение Strava. Военные, используя это приложение для записи своих тренировок, невольно раскрыли данные о работе военной базы на острове Иль-Лонг, включая график дежурств атомных подводных лодок, пишет ТАСС.

    Некоторые военнослужащие публиковали маршруты пробежек вдоль закрытого пирса, что позволяло определить места швартовки подлодок. Также через описание тренировок можно было вычислить время боевого дежурства конкретной субмарины. Один из матросов в оправдание отсутствия публикаций написал: «Тяжело восстанавливаться после более чем двух с половиной месяцев в ящике», намекая на службу на подлодке.

    Аналогичная утечка данных наблюдалась в 2018 году, как сообщало издание Le Telegramme. Тогда утечка была в меньшем масштабе. Офицеры отмечают, что большинство нарушений связано с подразделениями обеспечения, дислоцированными на базе, где запрещено проносить персональные устройства. Однако некоторые подводники продолжают использовать фитнес-браслеты, записывающие геолокацию.

    Военные подчеркивают, что выход подлодок из гавани можно отследить и визуально, но записи в приложении позволяют точнее прогнозировать их действия. Пробежки у причала часто предшествуют отплытию субмарин на боевое дежурство.

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    13 января 2025, 21:57 • Новости дня
    China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой

    АТОР: China Southern Airlines решила отменить рейсы Пекин – Москва с 20 января по 30 марта

    China Southern Airlines отменила рейсы между Пекином и Москвой
    @ Deng Hua/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиакомпания China Southern Airlines приостановила рейсы из Пекина в Москву с 20 января по 30 марта, что может повлиять на планы тысяч пассажиров, в том числе туристов, летящих через Пекин в третьи страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Отмечается, что отмена касается только одного маршрута, тогда как другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Россией и Китаем. По данным ассоциации, данная мера может затронуть 15–17 тыс. пассажиров, включая тех, кто планировал пересадку в Пекине для полетов в третьи страны, передает «Интерфакс».

    Туроператоры предлагают российским туристам альтернативные маршруты, пересаживая их на другие рейсы. Основная сложность возникает с пассажирами, выбравшими билеты в третьи страны через Пекин. В таких случаях стоимость альтернативных маршрутов может быть сопоставимой с небольшими доплатами, а в крайнем случае авиакомпания возвращает полную стоимость билетов.

    По мнению АТОР, отмена рейсов могла быть вызвана пересмотром маршрутной сети авиакомпанией на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года. С 30 марта перелеты из Пекина в Москву снова будут доступны для бронирования с ценами от 23 тыс. рублей в одну сторону.

    АТОР также отмечает, что российские туристы могут купить билеты China Southern Airlines в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу, где рейсы выполняются ежедневно. Кроме того, рейсы в столицу Китая осуществляют «Аэрофлот» и Hainan Airlines.

    Ранее в АТОР заявили, что из-за отмены рейсов из Сочи в Минеральные Воды авиакомпании flyDubai туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы.

    Напомним, flyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.

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    13 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России

    Reuters: Украина прекратила добычу угля на шахте под Красноармейском из-за наступления ВС России

    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина приостановила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске из-за продвижения российских войск, что может снизить производство стали в стране, пишет Reuters.

    Как отмечает Reuters, эта шахта была единственной, где Украина вела добычу коксующегося угля, передает ТАСС. Сейчас добыча остановлена, ведутся работы только на поверхности. Источник агентства сообщил, что проводится эвакуация работников шахты.

    По данным агентства, в 2023 году на шахте в Красноармейске было добыто 3,5 млн тонн угля. Закрытие этого объекта может существенно повлиять на производство стали на Украине. Согласно прогнозам украинских сталелитейщиков, из-за остановки добычи угля производство стали в стране может снизиться с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн в 2025 году.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Также сообщалось, что силы России активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта.

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    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    13 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка

    Рютте: ЕС будет учить русский язык, если не выделит больше денег на оборону

    Глава НАТО пригрозил ЕС обязательным изучением русского языка
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте выступил в Европарламенте в Брюсселе, где заявил о необходимости увеличения военных расходов стран Евросоюза. Он подчеркнул, что нынешние траты в размере 2% от ВВП недостаточны для обеспечения безопасности региона, передает ТАСС.

    По его словам, если в ближайшие четыре-пять лет финансирование не будет увеличено, европейцам придется либо изучать русский язык, либо переезжать в Новую Зеландию.

    В понедельник генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до 5% ВВП страны НАТО смогут выполнить только через 10 лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, основываясь на конкретных угрозах и потребностях. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности для усиления безопасности альянса.

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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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