Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после кибератаки

Провайдер Beget восстановил 215 тыс. сайтов после DDoS-атаки

Tекст: Катерина Туманова

Хостинг-провайдер Beget сообщил о восстановлении работы около 215 тыс. сайтов из резервных копий после масштабной DDoS-атаки.

«На текущий момент из резервных копий восстановлена работа уже более 215 тыс. сайтов. Восстановление виртуального хостинга близится к завершению, и мы продолжаем работать над оставшимися ресурсами», – сообщается в посте компании в Telegram-канале.

Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов и ресурсов клиентов.

В Beget отметили, что постепенно возвращается функциональность панели управления, для пользователей виртуального хостинга уже восстановлена работа разделов Crontab и Backup.

Пользователей попросили ориентироваться только на официальную информацию компании в связи с появлением в СМИ сообщений о DDoS-атаке.

«Мы продолжаем устранять последствия инцидента, восстанавливать недоступные ресурсы и возвращать пользователям привычную функциональность сервисов», – сообщили в Beget.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания Beget заявила о сохранении работы восстановленных сервисов во время кибератаки. Инфраструктура провайдера подверглась массированной DDoS-атаке. На прошлой неделе координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах.