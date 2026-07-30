Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе чат-бота Claude AI
По всему миру пользователи столкнулись со сбоем в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic,, следует из данных сайта Downdetector.
Downdetector отслеживает сбои и отключения популярных интернет-сервисов. Сайт начал массово фиксировать жалобы на работу Claude AI примерно с 22.30 мск, передает РИА «Новости».
Наибольшее число обращений, более 3,8 тысяч, поступило из США. О неполадках также заявили пользователи из Германии, Франции, Индии, Британии и других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за технической недоработки сотни личных переписок с нейросетью Claude, включая программный код и юридические стратегии, оказались в открытой поисковой выдаче Google.
Весной компания Anthropic случайно опубликовала полмиллиона строк исходного кода чат-бота Claude.
Компания Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Разработчик создал линейку больших языковых моделей Claude, на базе которых и работает одноименный чат-бот.