Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Экс-министр обороны Украины Федоров отказался занимать «декоративную должность»
Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что для его возвращения «двери не закрыты», но отказался занимать «декоративную должность».
На вопрос, была ли отставка правительства Украины ширмой для его удаления с поста, Федоров ответил: «Похоже на то».
Федоров связал свою отставку не с конфликтом с бывшим главнокомандующим вооруженными силами Александром Сырским, а с сопротивлением внутри Минобороны изменениям в системе закупок и тендеров, передает ТАСС.
Бывший министр подчеркнул, что после отставки правительства, протестов и собственного пресс-брифинга ему предложили несколько должностей. Он заявил, что имеет четкое представление о дальнейших шагах и намерен следовать этому видению, но не собирается соглашаться на «декоративную должность».
Федоров добавил, что окончательного разговора с Владимиром Зеленским у него не было, «двери еще не закрыты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предложил Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны, однако экс-министр отказался.
Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством.
По всей Украине подряд проходят митинги с требованиями вернуть Федорова на должность министра обороны.