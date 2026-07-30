Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии
Депутат АдГ Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины
Фридрих Мерц является канцлером Украины, а не Германии, если судить по его действиям в пользу Киева, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.
«Он канцлер Украины, а не Германии. Для немцев он не делает практически ничего», – заявил парламентарий в интервью RT.
По словам Фронмайера, из-за проводимого курса Германия утратила экономическую конкурентоспособность. Он указал на слишком высокие расходы на энергию, чрезмерную зарегулированность бизнеса и высокие налоги.
Депутат подчеркнул, что в результате этих факторов многие немецкие компании уже покидают страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в бундестаге резко раскритиковала политику правительства Мерца и охарактеризовала его курс как разрушающий немецкую экономику.
«Альтернатива для Германии» обвинила кабинет Мерца в распродаже интересов страны из-за приоритета поддержки Украины перед решением внутренних проблем.