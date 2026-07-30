Депутат АдГ Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины

Tекст: Антон Антонов

«Он канцлер Украины, а не Германии. Для немцев он не делает практически ничего», – заявил парламентарий в интервью RT.

По словам Фронмайера, из-за проводимого курса Германия утратила экономическую конкурентоспособность. Он указал на слишком высокие расходы на энергию, чрезмерную зарегулированность бизнеса и высокие налоги.

Депутат подчеркнул, что в результате этих факторов многие немецкие компании уже покидают страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в бундестаге резко раскритиковала политику правительства Мерца и охарактеризовала его курс как разрушающий немецкую экономику.

«Альтернатива для Германии» обвинила кабинет Мерца в распродаже интересов страны из-за приоритета поддержки Украины перед решением внутренних проблем.