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    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    50 комментариев
    30 июля 2026, 01:51 • Новости дня

    Законопроект по санкциям к России прошел второе голосование в Сенате США

    Законопроект по санкциям к России прошел второе голосование в Сенате США
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Голосование еще продолжается, но проект уже поддержали более 60 сенаторов, что позволяет продолжить работу над документом и запланировать окончательное голосование, передает ТАСС.

    Портал Punchbowl News, специализирующийся на освещении деятельности Конгресса, ранее сообщал, что республиканцы, располагающие большинством в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию по законопроекту до конца текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне проект закона о санкциях против России и Ирана прошел первое процедурное голосование в Сенате США.

    Представители обеих партий в Сенате США достигли компромисса о расширении антироссийских санкций по проекту покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    28 июля 2026, 20:54 • Новости дня
    Названы возможные сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут нанести визит в Россию в ближайшее время.

    Точные сроки поездки остаются неизвестными, передает ТАСС.

    «Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет», – рассказал агентству осведомленный источник, отвечая на вопрос о вероятности приезда американской делегации в течение ближайших двух недель.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие обоюдного стремления Москвы и Вашингтона к переговорам.

    Кремль ожидает приезда американских делегатов после подписания меморандума между США и Ираном.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в обозримом будущем.

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    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    @ Alex Edelman/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

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    27 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков: Сегодняшний важный разговор Путина будет не с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вечером запланирована значимая телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с иностранным коллегой, которая не связана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, не с Трампом, но тоже очень важный», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможном контакте с главой Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно согласовать новый разговор лидеров России и США.

    Представитель Кремля отметил открытость американского политика к получению информации от российского коллеги.

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    27 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети

    Песков: Россия в отличие от США не тратит сотни миллиардов долларов на соцсети

    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти отдают приоритет выполнению социальных обязательств перед гражданами, поэтому не могут позволить себе масштабные инвестиции в развитие социальных сетей по примеру США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия не может тратить сотни миллиардов долларов на развитие социальных сетей, как это делают в США, передает ТАСС.

    «На развитие своих социальных сетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство», – отметил представитель Кремля.

    По его словам, российское государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. Песков подчеркнул, что эти обязательства не подлежат обсуждению и выполняются неукоснительно на любом этапе развития страны, независимо от возникающих трудностей. Он добавил, что подобного подхода практически нигде в мире больше нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной пресс-секретарь президента призвал найти новые способы донесения информации без использования вражеских интернет-площадок.

    В феврале представитель Кремля подтвердил факт полного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами.

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    28 июля 2026, 22:55 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о согласовании сенаторами США антироссийских санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Представители обеих партий в Сенате США достигли компромисса о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), пишет Bloomberg.

    «Во вторник группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения», – пишет Bloomberg.

    Документ имеет высокие шансы на одобрение Сенатом уже на этой неделе. Однако из-за ухода Палаты представителей на каникулы закон вступит в силу не раньше сентября.

    Документ наделяет президента США полномочиями вводить жесткие ограничения против покупателей российских энергоносителей.

    Инициатива позволяет установить заградительную пошлину в 500% на все импортируемые в Штаты российские товары. Дополнительный тариф в 100% грозит пяти крупнейшим покупателям нефти и газа из России, а также странам, помогающим обходить санкции. Срок действия этих полномочий ограничили пятью годами.

    При этом Белый дом добился включения в текст исключений, позволяющих американскому лидеру не применять штрафные меры на свое усмотрение.

    Кроме того, законопроект продлевает действие экономических санкций в отношении Ирана до 2031 года. Без этого решения срок действия вторичных ограничений против сотрудничающих с Тегераном иностранных компаний истек бы уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию документа об ограничениях против покупателей российских энергоносителей.

    Белый дом решил поддержать данную инициативу.

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    29 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    В Совбезе прокомментировали возможность альянса с США по критическим металлам

    Замсекретаря Совбеза Масленников: США хотят доминировать в критических металлах

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель секретаря Совбеза Александр Масленников прокомментировал возможность альянса с США по разработке критических металлов.

    Отвечая на вопрос о том, могла бы Россия войти в единый альянс с Вашингтоном, Масленников сказал, что Соединенные Штаты обладают огромным рынком и значительными возможностями, но при этом сохраняют стремление к глобальному доминированию, которое не меняется, как бы ни менялась риторика.

    «Поэтому вопрос заключается не в том, можно ли создать совместный проект. Главный вопрос – насколько такой альянс будет устойчивым и насколько он будет соответствовать нашим долгосрочным интересам», – заявил он в интервью «Ведомостям».

    Он подчеркнул, что задача страны состоит не в простой продаже концентратов по относительно невысокой цене. Приоритетом он назвал формирование отрасли глубокой переработки критических металлов внутри России, где у национальной промышленности появятся собственные критические компетенции и технологическая база.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов для укрепления технологического суверенитета.

    Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил о возможности совместной с США добычи редкоземельных металлов на Аляске при благоприятной политической обстановке.

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых регионах.

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    27 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Захарова напомнила о готовности России к дипломатии по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ходе брифинга о готовности Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

    «Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались, но на основе взаимопониманий, в том числе достигнутых на Аляске», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Москва готова обсуждать возможные предложения и идеи по разрешению ситуации, к тому же от этого в России никто никогда не отказывался.

    Ранее в МИД сообщали о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Лавров подтвердил готовность к урегулированию конфликта и указал на недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму. Рубио отметил необходимость новых идей для разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров подтвердил Марко Рубио приверженность Москвы договоренностям Анкориджа. До этого, в начале июля, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона. При этом Лавров отметил необходимость понять, кто провалил анкориджские договоренности.

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    29 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Посольство России заявило о бессмысленности новых американских санкций

    Посольство России: Новые санкции нанесут ущерб самим США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки американских законодателей усилить давление на Москву бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, заявили в посольстве России в США.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что новые ограничения ударят по самим Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».

    «Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Напомним, представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за новые антироссийские санкции.

    Радикальный законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% для покупателей отечественных энергоресурсов.

    Американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал скорое окончательное принятие этого документа.

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    28 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Вэнс пропустил встречу с Зеленским в Белом доме

    Вэнс предпочел прощание с Грэмом переговорам с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс не пришел на переговоры главы Белого дома с украинским лидером, отправившись на прощание с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов).

    Американская делегация провела переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости». Пресс-служба Белого дома назвала прошедшую беседу позитивной и продуктивной.

    На встрече в Овальном кабинете присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс. К ним также присоединились руководитель Пентагона Пит Хегсет и специальный посланник президента Стив Уиткофф.

    В то же время Джей Ди Вэнс не появился на переговорах президента США с Владимиром Зеленским. Политик решил выступить на церемонии прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.

    Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    29 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    В США захотели собрать российских и украинских музыкантов для выступления

    Глава комиссии США Кук заявил о плане собрать российских и украинских музыкантов

    Tекст: Антон Антонов

    В Баварии проведут встречу российских и украинских музыкантов, планируются концерты, в том числе в США, сообщил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

    «Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», – приводит слова Кука РИА «Новости».

    Он рассказал, что одним из подготовительных этапов станет встреча части предполагаемых участников в Баварии. По словам Кука, через пару недель там планируется собрать некоторых музыкантов, чтобы они лично познакомились.

    Уточнять, состоится ли в Баварии концерт, глава комиссии не стал, имена артистов и другие подробности он также не раскрыл. Кук допустил, что инициатива может вылиться в целую серию выступлений и отметил, что возобновление культурных обменов, по его мнению, должно сопровождаться дипломатической работой, направленной на прекращение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кук заявил, что его визит на Петербургский международный экономический форум стал шагом к сближению двух стран.

    Кук говорил, что посетил Россию с целью получения новых знаний.

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    27 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Варшава потребовала от США выдать сбежавшего экс-генпрокурора Зебро

    Польша направила в США запрос на экстрадицию бывшего министра юстиции Зебро

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти официально запросили американскую сторону о выдаче бывшего высокопоставленного чиновника Збигнева Зебро, обвиняемого на родине в создании организованной преступной группы и масштабном хищении средств.

    Генеральная прокуратура республики инициировала процедуру возвращения Збигнева Зебро, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь ведомства Анна Адамяк сообщила агентству Interia о начале соответствующих дипломатических процедур.

    «Я могу подтвердить, что такой запрос был подан. Дипломатический процесс займет некоторое время», – сказала она.

    Представитель ведомства добавила, что дальнейшие шаги находятся вне их компетенции, а документы уже направлены в посольство.

    Следователи планируют предъявить бывшему чиновнику более 20 обвинений. Правоохранительные органы подозревают экс-генпрокурора в руководстве преступной группой, хищении денежных средств и подделке документов. Суд заочно арестовал фигуранта дела и объявил его в розыск.

    Изначально политик скрывался на территории Венгрии, где получил международную защиту вместе с супругой. Однако после обещаний премьер-министра Петера Мадьяра отменить это решение, беглец перебрался в Соединенные Штаты.

    О его местонахождении за океаном стало известно в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская прокуратура обвинила бывшего министра юстиции в руководстве организованной преступной группой.

    Позже власти страны объявили беглого политика в международный розыск.

    В мае этого года экс-генпрокурор перебрался из Венгрии в Соединенные Штаты.

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    27 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    WP: Джо Байден серьезно ослаб из-за метастатического рака

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава Белого дома США Джо Байден проходит сложное лечение от онкологии, которое сделало политика заметно слабее и значительно сузило круг его общения, сообщает Washington Post.

    Экс-президент США Джо Байден борется с метастатическим раком и физически истощен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    В октябре 2025 года стало известно, что политик прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках борьбы с раком предстательной железы.

    «Спустя 18 месяцев после ухода из Белого дома 83-летний бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, проходя лечение от метастатического рака. Лечение, по-видимому, работает, но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным», – говорится в сообщении.

    Близкое окружение описывает нынешнюю жизнь политика как сильно скованную тяжелым недугом. Повседневность бывшего американского лидера в основном сосредоточена вокруг медицинских процедур, общения с семьей и попыток сформировать собственное историческое наследие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года врачи диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами.

    В октябре бывший президент США завершил курс лучевой терапии.

    Американский конгрессмен Ронни Джексон предрек политику от года до полутора лет жизни.

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    28 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль спросили о выходе США из урегулирования конфликта на Украине

    Песков сообщил о продолжении контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не отказался от украинского урегулирования, однако у американской стороны появились более приоритетные проблемы, требующие решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Соединенные Штаты не оставляли трек по урегулированию ситуации на Украине, у них просто возникли другие приоритетные проблемы передает РИА «Новости».

    «Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы», – сказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что контакты между Россией и США по вопросам украинского урегулирования продолжаются в постоянном рабочем режиме.

    Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования через рабочие каналы связи.

    Песков также заявил, что Россия считает политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

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    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

    На заводе «Севмаш» спущена на воду уже шестая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» – «Ульяновск». Почему лодки данного проекта стали одними из самых дорогих кораблей российского ВМФ и какая интрига сопровождала строительство именно этого подводного крейсера? Подробности

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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