Байден завершил курс лучевой терапии от рака простаты
Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии в Филадельфии, где проходил лечение агрессивной формы рака простаты с метастазами в кости, пишет The Washington Post.
Его представитель Келли Скалли подтвердила, что лечение завершено в центре Penn Medicine Radiation Oncology в Филадельфии, где Байден проходил терапию в течение нескольких недель. Как сообщила Скалли, Байден отметил окончание курса, «позвонив в колокол» – по традиции это символ завершения важного этапа в лечении рака.
Представитель Байдена отказалась комментировать возможные планы по дальнейшему лечению. Диагноз «продвинутая форма рака предстательной железы с метастазами в кости» был озвучен в мае, а тогда же сообщалось, что состояние экс-президента стабилизировалось благодаря гормональной терапии. В сентябре Байден также перенес операцию по удалению злокачественных образований кожи на голове.
Байдену скоро исполнится 83 года. После окончания президентского срока он ведет закрытый образ жизни, однако остается в центре внимания бывшего президента Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе, которые начали расследование по поводу его использования автоподписи. В сентябре фонд Джо и Джилл Байден одобрил создание управляющего совета для его президентской библиотеки, которая будет построена в Делавэре – родном штате бывшего президента.
Дочь Байдена Эшли поделилась в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) видео, на котором бывший президент звонит в колокол по завершении терапии. Она выразила благодарность врачам, медсестрам и персоналу клиники Penn Medicine за оказанную поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена и назвал его «тупым». Байден тяжело переносит уход из большой политики. Он поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ