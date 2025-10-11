WP: Байден тяжело переносит уход из большой политики

WP: Экс-президент США Байден до сих пор тяжело переносит уход из предвыборной гонки

Tекст: Евгения Караваева

Байден с трудом адаптируется к более спокойному образу жизни после ухода из предвыборной гонки, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию, опубликованную Washington Post.

Источники издания отмечают, что бывший президент до сих пор испытывает горечь по поводу того, что его вынудили отказаться от участия в выборах 2024 года.

В материале подчеркивается, что Байден активно следит за новостями и обсуждает с советниками возможность публичных комментариев по поводу действий Дональда Трампа, однако в основном предпочитает не отвечать на нападки нынешнего президента. Такая позиция связана с традицией, согласно которой экс-президенты редко комментируют работу своих преемников.

Сейчас Байден сосредоточен на написании мемуаров и создании фонда для строительства своей президентской библиотеки. Кроме того, он проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы.

В июле 2024 года Байден вышел из предвыборной гонки, уступив место вице-президенту Камале Харрис после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, который впоследствии победил на выборах.

Напомним, состояние здоровья Байдена, который был самым пожилым президентом за всю историю США, регулярно вызывало вопросы. Так, Байден забыл, кого нужно представить участникам пресс-конференции с Моди.

Ранее стало известно, что Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине.