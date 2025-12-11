Tекст: Дарья Григоренко

Лавров обратил внимание на деятельность украинского Института национальной памяти, который был создан 20 лет назад и обладает статусом центрального органа исполнительной власти в вопросах сохранения национальной памяти.

Министр отметил, что этот институт ведёт список лиц и организаций, якобы подрывающих интересы украинского народа и подлежащих политике декоммунизации и деколонизации, передает ТАСС.

Глава МИД России сообщил: «В этих списках официально объявлено об этом, [в них] писатели Тургенев, Булгаков, Катаев, Ильф, Бабель, Жванецкий, Пушкин, Лермонтов, композиторы Глинка, Мусоргский, художники, историки и другие». По его словам, туда же внесены династия Романовых, Николай II и его семья, Ломоносов, Багратион, а также вне закона объявлены Полтавская и Бородинская битвы.

Лавров заключил, что в таких условиях сложно рассчитывать, что киевский режим будет готов к серьёзным переговорам и реальным договорённостям по урегулированию конфликта.

Ранее украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.

Кроме того, на Украине князя Григория Потемкина официально внесли в список лиц, чьи имена подлежат удалению из публичного пространства в рамках политики декоммунизации.