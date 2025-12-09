«Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.0 комментариев
Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС»
Фон дер Ляйен назвала изъятие 210 млрд евро российских активов защитой ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов под «репарационный кредит» ключевым актом для защиты Евросоюза.
Европейская комиссия рассматривает экспроприацию российских активов как «ключевой акт для обороны» Евросоюза, передает ТАСС. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции международной коалиции в Лондоне.
По ее словам, «обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза».
Фон дер Ляйен пояснила, что в рамках схемы «репарационного кредита» Еврокомиссия намерена использовать заблокированные российские активы, денежная стоимость которых составляет порядка 210 млрд евро. Из них 185 млрд размещены в бельгийском депозитарии Euroclear, однако Бельгия требует юридических гарантий компенсации возможных убытков от ответных российских мер.
На предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят этот вопрос, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.
Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар предупредил, что любые попытки экспроприировать российские активы будут расценены как воровство.
Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву.
Франция поддержала предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.
Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.
Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.