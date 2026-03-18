  Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Убийством Лариджани Израиль подставил США
    Трамп: США не желают помощи от стран НАТО
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    31 комментарий
    18 марта 2026, 13:10 • Новости дня

    В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования беспилотных и роботизированных систем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

    Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

    Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

    В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    @ DoroshenkoE

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    Комментарии (42)
    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    Комментарии (2744)
    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    Комментарии (9)
    16 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы.

    Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Футболист будет находиться в СИЗО до 15 мая 2026 года.

    Ранее Секач признал свою вину в убийстве и выразил раскаяние. В правоохранительных органах сообщили, что он действовал под влиянием мошенников с Украины.

    В субботу в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Задержаны укравшие с помощью болгарки у москвички 106 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали группу злоумышленников, которые под видом специалистов вскрыли болгаркой сейфы жительницы столицы и вынесли ценности на огромную сумму, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Всего задержано четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет, жертвой стала 19-летняя девушка, сказал Васенин, передает ТАСС.

    «Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам», – пояснил представитель ведомства.

    Еще один участник группы планировал сбыть драгоценности на 51 млн рублей, но был схвачен оперативниками.

    Потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных организаций, и обвинили ее в финансировании незаконной деятельности. Аферисты убедили девушку продемонстрировать содержимое родительских сейфов по видеосвязи, после чего прислали к ней домой «специалистов». Прибывшие мужчины вскрыли хранилища инструментом и забрали все содержимое.

    Злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и дорогие часы общей стоимостью 106 млн рублей, часть украденного удалось вернуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция задержала соучастницу хищения денег и украшений из сейфа дочери бывшего депутата. МВД сообщило о схеме обмана подростков с целью продажи родительских ценностей. В начале марта пенсионерка отдала курьеру аферистов 14 золотых слитков.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    В Москве байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории причала «Парк Фили» в столице пассажиры гребной лодки нарушили правила движения и допустили столкновение с речным трамваем «Шмелевка», сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

    Аварийную ситуацию создали люди, управлявшие легкой гребной лодкой, пояснили в организации, передает ТАСС.

    Представитель учреждения добавил, что граждане находились в судоходной зоне с нарушением установленных норм.

    Опасные маневры гребцов, по предварительным данным, спровоцировали удар о борт транспорта. Сведения о состоянии здоровья участников происшествия на данный момент не поступали.

    В 2025 году в Самарской области столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека. В начале сентября в Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся с катером в акватории Малой Невы.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Москвичка попыталась убить женщину по указанию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 20-летняя девушка напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком, действуя по указанию телефонных мошенников, которые убедили ее в работе на правоохранительные органы.

    Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.

    По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.

    В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

    Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».

    Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.

    Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.

    Мошенники обманывают россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных. Аферисты обманывают самозанятых и фрилансеров под предлогом созвонов, их жертвами часто становятся репетиторы, риелторы и дизайнеры.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 06:03 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «уничтожены еще два БПЛА». Затем он проинформировал, что «системой ПВО Минобороны уничтожены» еще шесть беспилотников. По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, последствия устраняют экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью сообщил Собянин в Max.

    По его словам, оба БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Сообщалось, что силы ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву с начала суток.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников, которые приближались к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max написал, что атака была успешно пресечена, а специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье система ПВО уничтожила восемь беспилотников, направлявшихся к Москве.

    Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    Комментарии (0)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийством Лариджани Израиль подставил США

    Израиль выполнил свое обещание и уничтожил еще одну из ключевых фигур военно-политического руководства Ирана – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Тем самым он действительно приблизился к другой своей важнейшей цели – но в то же время пошел явно поперек желаний и интересов Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации