Саперы сообщили о смертельной модернизации немецких мин на Украине
Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал сапер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Сократ».
Сократ рассказал, что украинские формирования переделывают германские противотанковые мины DM1399, устанавливая на них собственные платы инициации, передает РИА «Новости».
«DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь», – сообщил военный. По его словам, изначально этот боеприпас легко обезвредить, но после изменения датчиков цели подходить к нему смертельно опасно.
Боец отметил, что вместо штатных взрывателей противник использует системы типа «Джоник» или «Верба». На эти платы устанавливаются различные сенсоры, включая акустические, сейсмические и оптические. Из-за огромного количества вариантов модификаций стандартные методы работы с такими устройствами стали неэффективными, поэтому российским специалистам приходится просто уничтожать обнаруженные угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зафиксировали применение противником датчиков движения для наведения ударных беспилотников.
Ранее боевики ВСУ установили в зоне спецоперации мины с реагирующими на изменение радиофона радиовзрывателями.
В Курской области саперы обнаружили замаскированные под березовые бревна противотанковые мины с магнитным датчиком цели типа «Джоник».