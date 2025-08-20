Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Сальдо: Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму
Попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ к Крымскому полуострову была пресечена российскими военными, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ночью в акватории Черного моря, примыкающей к региону, была обнаружена группа противника на катерах, движущихся в сторону Крыма, передает ТАСС.
«Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», – сообщил Сальдо.
По его словам, уничтожение катера было произведено с использованием разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет».
В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.