Сальдо: Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, ночью в акватории Черного моря, примыкающей к региону, была обнаружена группа противника на катерах, движущихся в сторону Крыма, передает ТАСС.

«Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», – сообщил Сальдо.

По его словам, уничтожение катера было произведено с использованием разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет».

В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.