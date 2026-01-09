Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
Бастрыкин поручил доложить по ситуации со сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
Глава Следственного комитета потребовал доклад о правовых аспектах сноса здания бывшего ВНИИБ в Петербурге, вызвавшего общественный резонанс.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства подготовить доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на Васильевском острове, сообщили в Телеграм-канале ведомства. В Следственном комитете отметили, что в социальных сетях пользователи активно обсуждают судьбу здания и просят главу СК вмешаться.
В сообщении СК говорится: «Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СКпо Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего».
Ранее в Следственном комитете уточняли, что у участка, где находится здание ВНИИБ, есть застройщик с разрешением на строительство многоквартирного дома, действующим до конца 2027 года, а также всеми необходимыми документами для проведения демонтажных работ.
Здание ВНИИБ было возведено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой, а сам институт прекратил работу в 2017 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге мужчину задержали после того, как он распылил перцовый газ в охранника, не допускавшего активистов и жителей к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на втором Муринском проспекте.
До этого во Владивостоке 36-летний пьяный мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому и был заключен под стражу.