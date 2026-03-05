Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Аракчи предрек США «горькие сожаления» за потопление иранского корабля
США с горечью пожалеют о том, что потопили иранский корабль со 130 членами экипажа в международных водах, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам Аракчи, корабль Dena с 130 членами экипажа подвергся удару без предупреждения на расстоянии 2000 миль от берегов Ирана, передает РИА «Новости».
«Помяните мое слово: США с горечью пожалеют о прецеденте, который они создали», – заявил Аракчи.
Министр назвал действия США преступлением в море и отметил, что эти события произошли в международных водах. Он выразил уверенность, что данный инцидент не останется без ответа со стороны Ирана.
Ранее Министерство войны США разместило в социальной сети двадцатисекундную видеозапись поражения иранского корабля, зафиксированную через перископ подводной лодки.
Спасатели извлекли по меньшей мере 80 тел после затопления иранского фрегата у побережья Шри-Ланки. Часть спасенных остается в тяжелом состоянии.
При атаке подлодки на иранский военный корабль пропал без вести 101 моряк.