Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Раскрыта роль искусственного интеллекта в ударах США по Ирану
США задействовали платформу Maven и нейросеть Claude в операции против Ирана
В военной операции США и Израиля против Ирана ключевая роль отведена системам ИИ Maven Smart System и Claude AI, управляющим ударами по целям, пишет Bloomberg.
Технологии искусственного интеллекта стали решающим фактором в текущем конфликте, позволив специалистам сосредоточиться на глубоком анализе вместо рутинной проверки, передает Bloomberg.
Капитан Тимоти Хокинс отметил: «Центральное командование использует различные инструменты искусственного интеллекта, и это именно то, чем они являются: инструментами, призванными помогать экспертам в процессе, соответствующем политике США, военной доктрине и законодательству», отмечает ТАСС.
По данным источников, Пентагон использует цифровую платформу управления полетами Maven Smart System. Для ускорения ее работы применяется инструмент Claude AI, ставший одним из важнейших элементов боевой задачи. Ранее американский министр обороны Пит Хегсет подтвердил массовое использование вооружений с технологиями ИИ.
Вашингтон и Тель-Авив начали военную кампанию 28 февраля, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в войне с Ираном Соединенные Штаты учли уроки конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства.