Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Вице-спикер Франции подала резолюцию о выходе страны из НАТО
Клеманс Гетте подала резолюцию о планировании выхода Франции из НАТО
Заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из Североатлантического альянса из-за политики США.
Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте из партии «Непокорившаяся Франция» подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО, передает РИА «Новости».
В соцсети Х она заявила: «Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО».
Гетте подвергла критике действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ситуацию с возможным присоединением Гренландии к Соединенным Штатам. Кроме того, она указала на поддержку США Израиля в ходе конфликта в секторе Газа, что, по ее мнению, усиливает необходимость пересмотреть участие Франции в альянсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на действия США в Венесуэле.
Также Барро отметил, что вторжение американских военных в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро противоречит международному праву.
До этого бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что попытки США присоединить Гренландию приведут к их вражде с Евросоюзом.