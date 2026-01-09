Вице-спикер Франции подала резолюцию о выходе страны из НАТО

Клеманс Гетте подала резолюцию о планировании выхода Франции из НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вице-президент национального собрания Франции Клеманс Гетте из партии «Непокорившаяся Франция» подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО, передает РИА «Новости».

В соцсети Х она заявила: «Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО».

Гетте подвергла критике действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и ситуацию с возможным присоединением Гренландии к Соединенным Штатам. Кроме того, она указала на поддержку США Израиля в ходе конфликта в секторе Газа, что, по ее мнению, усиливает необходимость пересмотреть участие Франции в альянсе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на действия США в Венесуэле.

Также Барро отметил, что вторжение американских военных в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро противоречит международному праву.

До этого бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что попытки США присоединить Гренландию приведут к их вражде с Евросоюзом.