Экс-премьер Франции де Вильпен заявил об угрозе США стать врагом Европы

Tекст: Денис Тельманов

Вашингтон может стать врагом Европы, если президент США Дональд Трамп продолжит курс на присоединение Гренландии, заявил бывший французский премьер Доминик де Вильпен в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

По его словам, Европа не должна позволить нанести ущерб своему суверенитету, а «если Дональд Трамп продолжит (свой курс на присоединение Гренландии), статус США изменится с противника или соперника на врага».

Экс-премьер считает, что любые агрессивные действия со стороны США станут беспрецедентными и фактически будут означать нападение Вашингтона на союзника по НАТО. Де Вильпен подчеркнул, что агрессия США в отношении Гренландии будет воспринята Европой как пересечение красной линии.

Как ранее написала газета Wall Street Journal, цель США состоит в выкупе острова у Дании. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил Париж в отсутствии планов по вторжению в Гренландию.

В декабре 2025 года Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, после чего Лэндри подтвердил намерение США сделать остров своей частью.

Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнее возмущение этими заявлениями и пообещал вызвать американского посла в Копенгаген для объяснений.

Премьеры Дании и Гренландии в совместном заявлении предостерегли США от попыток захвата острова и подчеркнули важность уважения территориальной целостности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений Вашингтона о стратегической важности острова.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что администрация США рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант.