  • Новость часаСША подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    17 комментариев
    7 января 2026, 16:25 • Новости дня

    Экс-премьер Франции де Вильпен заявил об угрозе США стать врагом Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выразил мнение, что попытки США присоединить Гренландию приведут к их вражде с Евросоюзом.

    Вашингтон может стать врагом Европы, если президент США Дональд Трамп продолжит курс на присоединение Гренландии, заявил бывший французский премьер Доминик де Вильпен в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа не должна позволить нанести ущерб своему суверенитету, а «если Дональд Трамп продолжит (свой курс на присоединение Гренландии), статус США изменится с противника или соперника на врага».

    Экс-премьер считает, что любые агрессивные действия со стороны США станут беспрецедентными и фактически будут означать нападение Вашингтона на союзника по НАТО. Де Вильпен подчеркнул, что агрессия США в отношении Гренландии будет воспринята Европой как пересечение красной линии.

    Как ранее написала газета Wall Street Journal, цель США состоит в выкупе острова у Дании. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил Париж в отсутствии планов по вторжению в Гренландию.

    В декабре 2025 года Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии, после чего Лэндри подтвердил намерение США сделать остров своей частью.

    Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнее возмущение этими заявлениями и пообещал вызвать американского посла в Копенгаген для объяснений.

    Премьеры Дании и Гренландии в совместном заявлении предостерегли США от попыток захвата острова и подчеркнули важность уважения территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений Вашингтона о стратегической важности острова.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил Конгрессу, что администрация США рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант.

    7 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (27)
    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (27)
    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    Комментарии (20)
    7 января 2026, 14:55 • Новости дня
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера», который пытались захватить Соединенные Штаты у венесуэльских берегов, сообщают американские СМИ.

    Судно преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, ему на помощь Россия якобы направила свою подводную лодку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что танкер идет без груза.

    Во вторник МИД России сообщал, что российский танкер «Маринера» подвергается преследованию со стороны военных США и НАТО. За этим гражданским судном также проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (4)
    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (30)
    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Названа причина смерти Брижит Бардо

    Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций

    Названа причина смерти Брижит Бардо
    @ Franco Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенных операций, сообщил журнал Paris Match.

    Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

    По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

    Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

    После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

    Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Lockheed Martin и Пентагон заключили рамочное соглашение, предусматривающее увеличение выпуска зенитных ракет Patriot до 2 тыс. штук в год.

    Договор предусматривает увеличение за семь лет выпуска передовых ракет PAC-3 MSE с примерно с 600 до 2 тыс. единиц в год, передает Bloomberg.

    Соглашение предусматривает переговоры о долгосрочном контракте, направленном на ускоренное наращивание производства и удовлетворение спроса на системы Patriot.

    Стоимость будущей сделки пока не раскрывается. В сентябре Lockheed уже подписала контракт на 9,8 млрд долларов для производства почти 2 тыс. ракет на годы 2024–2026. Компания отмечала, что к 2027 году намерена выйти на уровень 650 ракет в год и рассчитывает на дальнейший рост.

    Акции Lockheed выросли на 3% после объявления, а аналитики Bloomberg оценивают возможную прибыль более чем в 1 млрд долларов.

    Заместитель министра обороны США по закупкам Майкл Даффи заявил, что соглашение означает принципиально новый подход к ускоренному увеличению производства боеприпасов. Новая стратегия Пентагона, представленная в ноябре, предполагает ускорение производства оружия, восстановление американских запасов и расширение производственных мощностей крупных подрядчиков за счет многолетних контрактов.

    Patriot широко используется армией США и 17 другими странами, включая Украину. Для реализации соглашения Пентагон планирует также заключать долгосрочные субподряды с поставщиками, чтобы избежать узких мест в производстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (3)
    6 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Орбан назвал украинские власти гомункулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя планы киевского режима получить 800 млрд долларов, назвал украинское руководство «гомункулом».

    «Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии... Украинский гомункул просит есть», – написал в соцсетях Орбан, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина просит эти средства на 10 лет.

    Политик добавил, что именно по этой причине ЕС собирался отнять у России ее замороженные активы.

    Ранее Орбан заявлял, что от принятых в 2026 решений будет зависеть, наступит ли мир в Европе.

    Он также отмечал, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС. Подробности инцидента или причины задержания пока не раскрываются.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Также европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 22:44 • Новости дня
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Британская и французская военная авиация проследила за танкером «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции осуществили слежение за российским танкером у северного побережья Британии, сообщают британские СМИ.

    Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером «Маринера» на его пути к северу Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Отмечается, что союзники по НАТО и ирландские ВВС совершили перелет над судном, чтобы наблюдать за его маршрутами.

    По данным издания, в направлении «Маринеры» был поднят самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Также в воздух поднимался британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез с радаров общедоступных систем слежения.

    Действия координировались между странами НАТО.

    Ранее МИД России сообщал, что танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО.

    В конце декабря американские СМИ указывали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп: США нарастят темпы производства вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям [американского военно-промышленного комплекса]», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он отметил, что у США «лучшие вооружения в мире», но на их получение уходит слишком много времени. Подрядчики в ВПК получили приказ выпускать свою продукцию быстрее, добавил глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США и проявлением абсолютной компетентности и силы.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    Филиппо призвал к отставке Макрона после заявления о солдатах для ВСУ
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    Названа причина смерти Брижит Бардо
    В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

    Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации