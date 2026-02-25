25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.2 комментария
Первая президентская бригада ВСУ запросила вывод с фронта
Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ требуют вывести их с линии фронта в Запорожской области из-за больших потерь. Как сообщили в российских силовых структурах, подразделение несет потери из-за ударов ФАБ.
Солдаты первой президентской бригады ВСУ обратились к командованию с требованием вывести их с линии фронта в Запорожской области, передает ТАСС.
В российских силовых структурах отметили, что причиной подобных требований стали большие потери, которые подразделение понесло в результате ударов ФАБ.
«ФАБ сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас ее солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта, поскольку их численность за последнее время сильно сократилась», – сообщили представители силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.
Российские военные освободили Риздвянку в Запорожской области.
ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей.