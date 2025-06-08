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Экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца»
В базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша», обвиненных в действиях против Украины.
Командир танка «Алеша» Расим Баксиков и три члена его экипажа – Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев – были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». В карточках на сайте указано, что военные названы «российскими военными преступниками» и «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан».
Бойцов обвинили в якобы осознанных действиях против национальной безопасности Украины, а также мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Среди причин внесения в базу указаны иные нарушения, голословно приписываемые участникам экипажа «Алеши».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша». Бойца, который спас командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества. Командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».