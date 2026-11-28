Хинштейн: В Курской области при атаках ВСУ погибли три мирных жителя

Tекст: Вера Басилая

«За вчерашний день трое мирных жителей погибли от рук украинских нелюдей. Кровью беззащитных жителей пропитан весь киевский режим. За это обязательно придется заплатить», – написал Хинштейн в своем канале в «Максе».

Ранее он сообщал о двух погибших 27 ноября. В субботу выяснилось, что погиб еще один человек: вечером 27 ноября дрон ВСУ ударил вблизи железнодорожного переезда в деревне Гирьи Беловского района.

В результате атаки погиб 68-летний мужчина. По словам губернатора, его тело удалось эвакуировать только в субботу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по восточной части Луганска погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В четверг женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника в Кореневском районе Курской области. В середине месяца местный житель получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в селе Толпино.



