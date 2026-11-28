На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Хинштейн сообщил о гибели трех человек при атаках ВСУ в Курской области
Хинштейн: В Курской области при атаках ВСУ погибли три мирных жителя
В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области 27 ноября погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«За вчерашний день трое мирных жителей погибли от рук украинских нелюдей. Кровью беззащитных жителей пропитан весь киевский режим. За это обязательно придется заплатить», – написал Хинштейн в своем канале в «Максе».
Ранее он сообщал о двух погибших 27 ноября. В субботу выяснилось, что погиб еще один человек: вечером 27 ноября дрон ВСУ ударил вблизи железнодорожного переезда в деревне Гирьи Беловского района.
В результате атаки погиб 68-летний мужчина. По словам губернатора, его тело удалось эвакуировать только в субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по восточной части Луганска погибли три человека, еще четверо получили ранения.
В четверг женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника в Кореневском районе Курской области. В середине месяца местный житель получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в селе Толпино.