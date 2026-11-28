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Премьер Таиланда допустил санкции против регионов Мьянмы из-за загрязнения рек
Власти Таиланда запретят экспорт химикатов в Мьянму из-за мышьяка в реках
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил о возможности введения санкций против контролирующих приграничные регионы Мьянмы повстанцев из-за загрязнения рек мышьяком в результате кустарной добычи металлов.
С понедельника таиландское Министерство обороны прекратит экспорт горнодобывающих химикатов в приграничные районы Мьянмы, передает РИА «Новости».
«Эта мера направлена на затруднение деятельности объектов горнодобычи в верховьях пограничных рек Кок, Сай и Руак. Мы продолжим дипломатические переговоры с нашими соседями. Но если продолжится нанесение вреда таиландским сообществам, живущим по берегам этих рек с таиландской стороны, правительство готово запретить ввоз в Таиланд продукции этих горнорудных операций и рассмотреть вопрос о санкциях», – заявил Чанвиракун.
В Бангкоке завершилось заседание совместной рабочей группы по проблеме мышьяка, по итогам которого стороны договорились о годовом мониторинге качества воды.
Из-за близости рудников к китайской границе на встрече присутствовал посол КНР. По данным таиландского Министерства природных ресурсов и окружающей среды, в приграничных реках зафиксирована высокая концентрация опасного вещества, поэтому власти создают новые артезианские колодцы для местных жителей.
Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео отметил намерение добиться приостановки горных работ в мьянманском штате Шан. При этом правительство Мьянмы не может остановить добычу из-за боев с этническими повстанцами. Чанвиракун добавил, что обсуждал экологическую проблему с председателем КНР Си Цзиньпином, который заверил в отсутствии поддержки вредных производств со стороны Пекина.
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