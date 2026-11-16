«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
Рыбаки в Таиланде сообщили о появлении в реке Меконг сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, получивших прозвище «рыбы-зомби».
Тревогу вызывает возможное загрязнение реки мышьяком и другими тяжелыми металлами в результате добычи полезных ископаемых выше по течению, пишет South China Morning Post.
Тайский активист по защите окружающей среды Аомбун Тхипсуна опубликовал фотографии пораженных рыб в социальных сетях.
Отмечается, что бассейн реки Меконг обеспечивает жизнедеятельность около 60 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете власти предупредили отдыхающих об активизации ядовитых медуз в прибрежных водах.
В октябре на популярный пляж в австралийском городе Иден выбросило тысячи ядовитых морских зайцев.
В середине прошлого месяца ученые заметили худых китов у берегов Камчатки.