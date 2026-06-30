Politico: Исторический конфликт обострил политические отношения Польши и Украины

Tекст: Мария Иванова

Разногласия между союзниками усиливаются на фоне исторических споров, пишет Politico.

Конфликт обострился в мае, когда Владимир Зеленский присвоил подразделению имя боевиков Украинской повстанческой армии. В годы Второй мировой войны они проводили этнические чистки, уничтожив десятки тысяч поляков на территории нынешней западной части страны.

«Никто другой никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать», – заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера высшей награды республики – ордена Белого орла. Зеленский оперативно вернул медаль в Варшаву и пропустил важную конференцию в Гданьске.

Навроцкий предупредил, что Варшава может заблокировать путь Киева в Европейский союз. По его словам, это произойдет, если украинская сторона не признает факты массовых убийств и не принесет официальные извинения. Польские политики все чаще обвиняют правительство Дональда Туска в излишней мягкости по отношению к соседям.

Настроения в польском обществе также стремительно меняются. Опросы показывают, что 51,9% граждан ухудшили свое отношение к Зеленскому после инцидента с переименованием воинской части. Местные жители все чаще выражают недовольство нагрузкой, которую создают 2 млн беженцев на социальную сферу государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск отказался визировать указ о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Президент республики Кароль Навроцкий напомнил о преступлениях украинских националистов против польского народа.