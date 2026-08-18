Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
ВМС Британии зафиксировали атаку на торговое судно в Ормузском проливе
Торговое судно подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
«Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.
Береговая охрана Омана оказывает необходимую помощь выжившим морякам. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Морякам, находящимся в данном регионе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и докладывать о любой подозрительной активности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе.
В начале августа шедший под флагом Либерии сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара неизвестного снаряда. Месяцем ранее моряки с атакованного коммерческого танкера покинули борт на спасательной шлюпке.