Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Греция отказалась признавать британские права на скульптуры Парфенона
Греция отказалась признать право Британского музея на скульптуры Парфенона
Греция не согласится на решения, признающие право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона или предполагающие их аренду, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Греция не примет соглашение, требующее признания прав Британского музея на скульптуры, или схему с «арендой» частей памятника, написал Мицотакис в статье для The Guardian.
Он выразил удивление предложением использовать в качестве образца для соглашения гобелен из Байе, который Франция предоставила Великобритании как единое целое. Мицотакис подчеркнул, что части Парфенона были насильственно вывезены, и цель Греции – их окончательное воссоединение, передает РИА «Новости».
Разделять Парфенон, задумывавшийся как единый памятник, равносильно разрезанию гобелена из Байе на две части для выставки в разных странах, добавил греческий премьер-министр.
Накануне газета The Telegraph сообщила о провале переговоров между Британией и Грецией о возвращении скульптур. По данным издания, диалог прекращен и возобновлять его не планируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался возвращать Греции вывезенные в XIX веке скульптуры Парфенона.
В июле Кириакос Мицотакис встретился с режиссером Кристофером Ноланом для обсуждения возможной экранизации произведений Гомера.