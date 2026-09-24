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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    0 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    24 сентября 2026, 11:59 • Новости дня

    Греция отказалась признавать британские права на скульптуры Парфенона

    Греция отказалась признать право Британского музея на скульптуры Парфенона

    Tекст: Мария Иванова

    Греция не согласится на решения, признающие право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона или предполагающие их аренду, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

    Греция не примет соглашение, требующее признания прав Британского музея на скульптуры, или схему с «арендой» частей памятника, написал Мицотакис в статье для The Guardian.

    Он выразил удивление предложением использовать в качестве образца для соглашения гобелен из Байе, который Франция предоставила Великобритании как единое целое. Мицотакис подчеркнул, что части Парфенона были насильственно вывезены, и цель Греции – их окончательное воссоединение, передает РИА «Новости».

    Разделять Парфенон, задумывавшийся как единый памятник, равносильно разрезанию гобелена из Байе на две части для выставки в разных странах, добавил греческий премьер-министр.

    Накануне газета The Telegraph сообщила о провале переговоров между Британией и Грецией о возвращении скульптур. По данным издания, диалог прекращен и возобновлять его не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался возвращать Греции вывезенные в XIX веке скульптуры Парфенона.

    В июле Кириакос Мицотакис встретился с режиссером Кристофером Ноланом для обсуждения возможной экранизации произведений Гомера.

    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

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    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    23 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Британия исключила передачу архипелага Чагос Маврикию без одобрения США

    Минобороны Британии: Лондон отказался отдавать Чагос Маврикию без согласия США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава министерства обороны Британии Уэс Стритинг заявил, что Лондон не передаст острова Чагос Маврикию без поддержки соглашения Соединенными Штатами из-за расположенной там военной базы.

    Правительства Великобритании, США и Маврикия продолжат работу над договором, чтобы документ в итоге устроил все три стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра каналу Sky News.

    Стритинг подчеркнул, что разногласия вызывает не сам факт уступки суверенитета над островами, а статус совместной американо-британской военной базы Диего-Гарсия. По его словам, три государства смогут найти дипломатическое решение этой проблемы.

    В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче Маврикию архипелага Чагос, однако это вызвало жесткую критику со стороны Соединенных Штатов. В июле этого года британский премьер-министр Энди Бернем выразил намерение возобновить застопорившийся процесс передачи архипелага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Соединенные Штаты задумались о покупке архипелага Чагос.

    Весной Великобритания приостановила передачу островов Маврикию.

    В начале года Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия.

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    23 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Жители английского города Кроуборо планируют провести референдум о выходе из состава Великобритании в знак протеста против размещения беженцев на местной военной базе, сообщает газета «Telegraph».

    Жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Британии из-за размещения беженцев на соседней военной базе, передает РИА «Новости».

    «Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона», – пишет издание «Telegraph».

    Идею референдума продвигает местная группа «Щит Кроуборо», борющаяся с размещением беженцев на базе ВВС. Местные власти не поддерживают инициативу, что усложняет ее реализацию. Завоз мигрантов начался в конце прошлого года, вызвав протесты. Ранее аналогичные референдумы обсуждались в городах Пиддингтон и Барнем.

    Ранее жители английского города Барнем запланировали символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов.

    Также население Пиддингтона провело аналогичное голосование о независимости на фоне планов властей разместить лагерь для беженцев.

    В августе десятки жителей графства Саффолк вышли на митинг против превращения бывшей военной базы в центр для просителей убежища.

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    23 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Британского командира отстранили из-за подозрений в сексуальном преступлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-маршал британских ВВС Джейми Томпсон временно лишился должности командующего космическими операциями из-за обвинений в совершении тяжкого преступления на сексуальной почве, сообщил телеканал Sky News.

    Высокопоставленный военный был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения официального разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Представители пресс-службы военно-воздушных сил подтвердили этот факт.

    «Командующий британскими военно-космическими операциями отстранен от должности на время расследования предполагаемого тяжкого преступления на сексуальной почве», – говорится в заявлении.

    В управлении по борьбе с тяжкими преступлениями министерства обороны Британии уточнили детали дела. Сообщается, что противоправные действия были направлены против другого взрослого человека. Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали сопутствующий инцидент, связанный с кражей.

    Джейми Томпсон начал карьеру в Королевских ВВС в 1997 году. Руководство космическим командованием, которое объединяет профильные подразделения армии, флота и авиации, он принял ранее в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Британии создали специализированную эскадрилью для защиты космической инфраструктуры.

    В прошлом году полиция Кении задержала британского военнослужащего по обвинению в изнасиловании местной жительницы.

    Ранее военная полиция арестовала моряка атомной подводной лодки из-за кражи секретной информации.

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    22 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Британия решила предоставить Саудовской Аравии заправщик Voyager для Typhoon

    Минобороны Британии: Лондон предоставит Саудовской Аравии самолет-заправщик

    Tекст: Мария Иванова

    Британские власти предоставят Саудовской Аравии самолет-заправщик Voyager для дозаправки в воздухе истребителей Typhoon, сообщил замминистра обороны Люк Поллард.

    «Мы предоставляем самолет для дозаправки в воздухе. Это самолет-заправщик Voyager, который обычно базируется на авиабазе Акротири на Кипре», – заявил Поллард в интервью Sky News.

    Замминистра добавил, что самолет будет заправлять британские истребители Typhoon, используемые Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о помощи в обороне, передает РИА «Новости».

    «Все действия будут соответствовать международному гуманитарному праву, поскольку британские военные силы и средства не будут использованы», – уточнил Поллард.

    Ранее журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм сообщал, что премьер-министр Британии Энди Бернем уполномочил вооруженные силы поддержать Саудовскую Аравию в борьбе с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты.

    В конце прошлой недели хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе Эр-Рияд столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков из-за этих атак.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Протест Пиддингтона грозит перекинуться на другие регионы Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жители английской деревни Пиддингтон на символическом референдуме проголосовали за выход из состава страны в знак протеста против планов правительства премьер-министра Энди Бернема разместить там более тысячи просителей убежища. СМИ пишут, что протест Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы Соединенного королевства.

    Население Пиддингтона составляет всего 350 человек, однако власти запланировали открыть на заброшенной военной базе на окраине деревни центр для размещения 1250 мигрантов. В ответ местные жители организовали голосование, по итогам которого 285 человек поддержали независимость от государства, а 26 выступили против, пишет Politico.

    Недовольством граждан воспользовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок, которая посетила населенный пункт и поддержала протестующих. Политик пообещала вынести вопрос на голосование в парламенте и использовать протесты для продвижения идеи о выходе Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая, по ее словам, мешает государству решить миграционный кризис.

    Для противодействия планам властей активисты также применяют экологические аргументы, пытаясь доказать наличие на территории бывшей базы редких видов летучих мышей и тритонов. При этом ситуацией заинтересовались местные правые радикалы: один из активистов пригрозил привезти в Пиддингтон 5 тыс. мужчин для «защиты» деревни от беженцев, что вызвало сильный испуг у местных жительниц.

    Протест жителей Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы страны. Представители деревни Барнэм в графстве Саффолк уже провели встречу с инициаторами референдума, чтобы обсудить организацию аналогичного голосования против использования еще одной базы ВВС для нужд мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Великобритании определили фигуру следующего премьер-министра. В июне эксперты назвали главного конкурента Кира Стармера за лидерство в правящей партии. В феврале Стармер призвал совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» принести извинения.

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    24 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Британия лишилась миллиардов долларов из-за отсутствия торгового соглашения с ЕС

    The Guardian: Британия ежегодно теряет до 6,5 млрд фунтов экспорта в ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский аналитический центр IPPR призвал правительство возобновить торговые переговоры с Евросоюзом на фоне потери до 6,5 млрд фунтов экспорта в год из-за отсутствия единых стандартов тестирования продукции.

    Согласно отчету аналитического центра IPPR, многие британские компании отказались от экспорта в ЕС или открыли дочерние предприятия в странах блока, чтобы избежать дополнительных административных расходов, пишет The Guardian.

    Отсутствие соглашения обходится британским экспортерам в 3,7–6,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно с момента вступления в силу торговых соглашений после Brexit в 2021 году. Это эквивалентно 0,18% годового национального дохода.

    Наибольшие потери зафиксированы в экспорте автотранспорта и комплектующих (2,48–3,42 млрд фунтов), электроники (1,17–1,67 млрд фунтов) и фармацевтики (740–820 млн фунтов).

    IPPR призывает правительство возобновить переговоры с ЕС о заключении соглашения на основе «динамичного согласования», что позволит властям признавать оценки продукции друг друга и снизит издержки экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС. На прошлой неделе Евросоюз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. В прошлом году Британия захотела создать стальной альянс с ЕС.

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    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства - и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

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    В противостоянии США и Европы победил арктический остров

    Судьба Гренландии решена: она не станет частью Соединенных Штатов, как этого желал Дональд Трамп, но американское военное присутствие на данном арктическом острове будет серьезно расширено. Стороны, подписавшие соответствующие соглашение, заявляют, что выиграл каждый участник сделки. На самом деле, больше всего – только один, и это не Трамп. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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