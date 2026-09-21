Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев
Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.
По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.
«Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.
Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.
Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.
Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.
В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.