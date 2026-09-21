В Румынии нашли братскую могилу умерших от COVID-19

Tекст: Вера Басилая

На кладбище румынского города Слатина обнаружили замаскированную под склеп братскую могилу жертв пандемии, передает РИА «Новости». Мэр населенного пункта Марио Де Меццо подтвердил шокирующую находку.

«В ходе раскопок на кладбище были обнаружены человеческие кости, а также мешки с неразложившимися телами, оставшимися после пандемии COVID-19», – заявил градоначальник. По его словам, на специальных мешках указана дата захоронения.

Полиция Румынии уже изъяла останки после проведения дополнительных исследований. Де Меццо подчеркнул, что подобный способ захоронения грубо нарушает установленные правила кладбища.

Страшную тайну раскрыли во время модернизации территории. Последние 16 лет кладбищем управляла частная служба, с которой мэрия судилась за возврат объекта в реестр городского имущества. В сентябре суд встал на сторону городских властей.

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