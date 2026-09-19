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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 06:07 • Новости дня

    Глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию в Молдавии

    Глава «Молдовагаза» Чебан: Тарифы на электроэнергию в Молдавии вырастут

    Tекст: Антон Антонов

    Рост тарифов на электроэнергию для молдавских потребителей неизбежен, заявил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

    «Что касается электроэнергии. Мы входим в зиму, наши ТЭЦ работают на природном газе. И доля электроэнергии, которая будет поступать в энергобаланс страны, и все потребители обязаны выкупать ту часть электроэнергии, которая вырабатывается основными двумя производителями – «Термоэлектрика» и ТЭЦ-Норд, то однозначно здесь будет рост тарифа на электроэнергию», – заявил Чебан в эфире N4.

    Он также рассказал о динамике закупочных цен на газ: если 1 сентября они составляли 600 евро за тысячу кубометров, то сейчас превысили 800 евро и приближаются к отметке 900 евро. Именно этот фактор, по его мнению, станет основной причиной для пересмотра тарифов, передает РИА «Новости».

    В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Решение было принято после того, как Национальное агентство по регулированию энергетики повысило тариф на газ на 41%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре после августовского повышения на 41%.

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил сохранение зависимости страны от российского газа до 2028 года.

    Ранее на фоне энергокризиса Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии уже одобрило значительное повышение тарифов на электроэнергию и тепло.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство ФРГ намерено снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля на фоне ближневосточного кризиса, пишет Bild.

    Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

    Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

    Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

    Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.

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    18 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин открыл новые объекты социальной газификации в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске объектов социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах, передает РИА «Новости». Доступ к ресурсу получили школа и детский дом-интернат в Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт во Владимирской области и Дом культуры в Чувашии.

    Кроме того, к газоснабжению подключат пять котельных космодрома Восточный в Амурской области, частные дома в Тверской области и Дагестане. Также завершено строительство межпоселкового газопровода в Нижегородской области.

    В 2021–2025 годах в России газифицировали 2  тыс. 150 населенных пунктов, при этом основной объем работ пришелся на сельскую местность. Возможность подключения получили свыше 335 тыс. домовладений и 1 500 котельных. В уже газифицированных населенных пунктах с 2021 года по поручению президента действует программа социальной газификации: газопроводы до границ участков прокладывают бесплатно для жителей, которые оплачивают только работы на своей территории.

    На 1 сентября 2026 года газ подведен к границам 1,62 млн домовладений. Активно продолжается газификация садовых товариществ, к сетям подключены котельные 419 медицинских и образовательных учреждений. Для 13 льготных категорий граждан предусмотрены региональные субсидии не менее 100 тыс. рублей на работы внутри участка, покупку и установку газового оборудования.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Несколькими днями ранее специалисты подключили к сетевому газу новые социальные объекты в Омской, Новгородской и Воронежской областях.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал выполнить все поставленные задачи по газификации России четко в срок.

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    18 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Макрон пообещал заполнить газохранилища Франции на 80% к зиме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении заполнить газохранилища страны на 80% к началу зимы, несмотря на сложную ситуацию со снабжением энергоресурсами.

    Макрон выразил уверенность в том, что газовые хранилища страны будут заполнены на 80% к началу зимы, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с лидерами парламентских партий.

    «У Франции запасы ожидаются на хорошем уровне, и к этой зиме хранилища будут заполнены в соответствии с европейскими критериями, то есть мы достигнем уровня 80%», – подчеркнул политик. Он также отметил, что в среднем уровень зависимости от газа в Европе выше, чем у Франции.

    Президент указал на необходимость мер для предотвращения напряженности на энергетическом рынке. По его словам, эта тема стала приоритетной для дипломатии Парижа. В качестве примера он привел предстоящие переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также состоявшиеся контакты с руководством Ирака, Катара и Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    На фоне кризиса Евросоюз снизил планку необходимого заполнения резервуаров к зиме до 80%.

    В середине февраля компания «Газпром» зафиксировала исторический минимум запасов топлива во Франции.

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    18 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации. В нее планируется включить сельские Дома культуры, а регионам дополнительно направить 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам.

    Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, сообщает сайт ЕР.

    По словам Якушева, сейчас поступает большое количество обращений из регионов о расширении перечня  объектов социальной газификации. «На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

    Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы.

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

    Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.

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    18 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Путин назвал социальную газификацию важнейшей инициативой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал программу социальной газификации одной из важнейших инициатив для всей страны, подчеркнув огромный запрос на нее в небольших городах.

    Путин принял участие в открытии объектов социальной газификации в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что программа имеет огромное значение для граждан, регионов и отечественного топливно-энергетического комплекса.

    «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы вводим в эксплуатацию ряд объектов, построенных по программе социальной газификации. Это одна из важнейших инициатив для наших граждан, регионов, для отечественного топливно-энергетического комплекса и, пожалуй, всей страны в целом», – заявил президент.

    Кроме того, Путин обратил внимание на высокий спрос на проведение газа в небольших городах и поселках. Он отметил, что в сельской местности активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится свыше 50% всего возводимого в России жилья.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в успешном выполнении всех поставленных задач в срок.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о газификации более миллиона домовладений по всей стране.

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    18 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в Европе

    Вице-премьер Чехии Гавличек: Европа вступает в новый энергетический кризис

    Tекст: Денис Тельманов

    Европа вступает в новый энергокризис, от которого сильнее всего пострадают страны центральной части европейского континента, считает первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

    Оптовая стоимость природного газа на европейском рынке достигла максимума с конца 2022 года, передает РИА «Новости». На этом фоне чешский политик выступил на международной конференции по вопросам энергетической безопасности.

    «Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен», – заявил Гавличек.

    Потребители пока не ощутили серьезного удара из-за долгосрочных контрактов, однако тарифы неизбежно вырастут через несколько месяцев. Цена газа на хабе TTF превысила 84 евро, что более чем вдвое выше показателей начала года.

    Для стабилизации ситуации Прага ищет союзников. Министр предложил отложить внедрение системы квот на выбросы ETS 2, запланированное на 2028 год.

    Также республика планирует добиваться ограничения действующей системы для ряда промышленных отраслей.

    Европейские страны допустили серьезные ошибки при поспешном переходе на новые стандарты, отметил глава ведомства. При дальнейшем удорожании энергоносителей правительство готово установить предельные цены на электричество без ущерба для государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg предрекло Европе суровую зиму из-за стремительного роста цен на энергоносители.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики и российского газа.

    Жесткая конкуренция европейских стран с Азией за сжиженный природный газ спровоцировала очередной скачок стоимости топлива.

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    18 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 930 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 2,7% и приблизилась к отметке в 930 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара. К середине дня показатель зафиксировался на уровне 929,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в Европе. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость топлива подскочила еще на 20%, а по итогам августа расчетная цена достигла 745,4 доллара. В минувший понедельник котировки кратковременно превышали тысячу долларов.

    Эксперты прогнозируют, что из-за сложностей с заполнением подземных хранилищ зимой биржевая стоимость газа может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов.

    В четверг котировки снизились почти до 900 долларов.

    В среду стоимость энергоресурсов приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.

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    18 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Словакия столкнулась с нехваткой газа перед началом зимы

    Pravda: Газовые хранилища Словакии заполнились лишь наполовину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запасы голубого топлива в Словакии достигли критически низких значений, составив чуть более 52%, год назад этот показатель составлял 74,35%, пишет словацкое издание Pravda.

    Дефицит энергоресурсов в стране вызван рекордной стоимостью сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкое издание Pravda. К 17 сентября хранилища газа были заполнены лишь на 52,97%, меньше газа только в хранилищах у Латвии – 47,06%, говорится в материале.

    Годом ранее ситуация была значительно стабильнее. В середине сентября 2025 года показатели заполняемости словацких резервуаров превышали 74%.

    Аналитики отмечают, что текущая ценовая конъюнктура совершенно не мотивирует газовых трейдеров наращивать закупки. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание топлива в предстоящие зимние месяцы.

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

    В середине августа уровень заполненности словацких резервуаров составлял менее половины от общего объема.

    Журналисты предрекли резкое подорожание энергии в странах Евросоюза грядущей зимой.

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    18 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении газификации Сибири и Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал продолжить программу социальной газификации в стране, включая сибирские и дальневосточные территории.

    Работа по проведению газа в регионы России не будет остановлена, подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Это касается и таких крупных территорий, как Сибирь и Дальний Восток.

    «Обращаю внимание, программа социальной газификации является бессрочной. Мы обязательно продолжим эту работу, как и в целом газификацию наших городов, территорий, включая, разумеется, и Сибирь, и Дальний Восток», – сказал глава государства. Эти слова прозвучали во время открытия объектов социальной газификации, которое прошло по видеосвязи.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в успешном выполнении всех поставленных задач по газификации страны.

    В прошлом году Владимир Путин заявил о достижении уровня газификации России в 75%.

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    18 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на газификацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов, чтобы не допустить чрезмерного удорожания услуг по газификации.

    Путин распорядился взять под строгий контроль стоимость оборудования, необходимого для подведения газа к частным домовладениям, передает РИА «Новости». Выступая на открытии объектов газификации по видеосвязи, он подчеркнул важность доступности этих услуг для населения.

    «При этом отдельно обращаю внимание коллег, что стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома достаточно все-таки высока. И здесь, конечно, нельзя допускать чрезмерного необоснованного роста цен», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах. Также российский лидер пообещал продолжить программу социальной газификации в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил в своевременном выполнении всех поставленных задач по газификации России.

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