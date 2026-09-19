Женщина осуждена в Татарстане за убийство, похищение и организацию проституции

Tекст: Антон Антонов

Женщина признана виновной в организации занятия проституцией, вовлечении в нее, подделке документов, похищении человека и убийстве двух лиц в составе организованной группы, сообщается на сайте ведомства.



Следствие установило, что в 2012 году осужденная вместе с супругом организовала сеть незаконного оказания интимных услуг в нескольких регионах России.

В 2019 году из-за конфликта она и ее сообщница обманом вывезли 17-летнюю девушку в лес, где опоили снотворным, задушили и расчленили тело.

Позже, в 2020 году, фигурантка похитила двухлетнюю дочь одной из своих работниц, оформила поддельные документы на ребенка и заказала убийство ее матери.

Раскрыть преступления удалось лишь в 2025 году благодаря системной работе следователей и криминалистов. Одна из соучастниц пошла на сделку со следствием и указала место захоронения убитой девушки. В доме, где произошло преступление, были найдены следы крови потерпевшей.

Ранее одна из исполнительниц убийств получила 10 лет колонии, еще одна соучастница находится в розыске. Супруг осужденной скончался в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле силовики задержали одиннадцать участников банды сутенеров в Иркутской области.

В конце прошлого года суд в Хакасии вынес приговор двум организаторам борделя за похищение школьницы.

Весной 2025 года правоохранители обезвредили группировку похитителей женщин для занятия проституцией в Новосибирской области.